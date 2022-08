In forma anche al mare, gli sport da praticare in vacanza

Sole, spiaggia e relax totale, questo è quello che viene in mente quando si pensa al mare, ma soprattutto alle vacanze. Sei pronto a dividerti tra il lettino su cui prendere il sole o leggere un libro e ogni tanto un bagno rilassante intervallato da qualche spuntino o bibita rigenerante. Un modo di trascorrere le ferie più che lecito, dopo un anno di stress e lavoro, ma la vacanza può essere rilassante anche se decidi di praticare sport.

L’acqua e la sabbia sono il “terreno” ideale per praticare attività sportive divertenti e allo stesso tempo efficaci perché permettono di rimanere in forma e migliorare l’umore soprattutto se vengono fatte in compagnia.

Ora hai voglia di abbandonare il lettino e divertirti facendo attività fisica? Scegli lo sport che fa per te e inizia ad allenarti.

Beach Volley

Lo sport da mare per eccellenza è il beach volley perché il divertimento è assicurato anche se non sei un professionista e puoi organizzare mini tornei per sfidare i tuoi amici. Inoltre, è uno sport dinamico quindi ti permette di consumare molte calorie e di sviluppare in modo armonico i muscoli del corpo e aumentare la reattività. L’unica cosa che devi ricordare prima di giocare è di farlo nelle ore più fresche della giornata, la mattina presto o nel tardo pomeriggio e di bere molto, per il resto devi solo iniziare a divertirti.

Foot Volley

Lo sport più amato in Italia non poteva mancare anche in spiaggia, nella sua versione beach aiuta a bruciare calorie, a rinforzare il tono muscolare e ad aumentare la coordinazione, perché la sabbia ha un terreno irregolare che limita l’equilibrio.

Beach Tennis

Il beach tennis, ovvero i racchettoni 2.0, è tra i grandi classici quando si vuole praticare sport in vacanza e organizzare divertenti sfide con gli amici in riva al mare o in un campo di beach volley. Anche in questo caso i benefici sono tanti perché consente di bruciare calorie, allena la resistenza, la rapidità e la coordinazione nel contrastare gli attacchi dell’avversario su una superficie difficile come la sabbia.

Jogging

Cosa c’è di meglio di una bella corsa sulla spiaggia? Questa è un'esperienza che i runner non si lasciano sfuggire, perché gli allenamenti sono più intensi, la sabbia costringe a utilizzare tutti i muscoli e a bruciare più calorie. Il consiglio in più? L’esperienza di correre senza scarpe non ha eguali sia dal punto di vista fisico che sensoriale.

Se non sei particolarmente allenato, allora puoi sostituire la corsa con una bella camminata a passo sostenuto per circa 30 minuti, magari al tramonto per godere in pieno dello spettacolo.

Snorkeling

Il mare offre tante possibilità di fare sport, non solo sulla spiaggia, ma anche in acqua e lo snorkeling è quello più apprezzato perché ti permette di conoscere e scoprire le meraviglie dei fondali marini e meravigliosi pesci. Questa attività è perfetta se hai bisogno di un po’ di relax perché riduce lo stress, nello stesso tempo ti permette di bruciare fino a 300 calorie e di tonificare i muscoli. Non devi fare altro che mettere in valigia la maschera e ammirare le meraviglie che ti circondano.

Kayaking

Scoprire le bellezze del mare e ritagliarti del tempo tutto per te anche se sei in vacanza con la famiglia è possibile se decidi di praticare il kayaking. Una volta salito sul kayak dovrai semplicemente prendere la pagaia in mano e andare alla scoperta di baie segrete, rimanendo in forma. L’attività sportiva, infatti, allena soprattutto i muscoli delle braccia e della parte superiore del corpo.

Stand up paddle

Se il surf per te è troppo e non sei abbastanza esperto per il kitesurf allora lo sport che fa al caso tuo quando sei in vacanza è lo Stand Up Paddle (SUP). Munito di una tavola come quella da surf ma più grande, dovrai stare in piedi mantenendo l’equilibrio con una pagaia che ti permetterà anche di remare e di spostarti. Anche se non richiede una grande preparazione atletica, ti consente di allenare braccia, gambe e addome e una volta “in sella” alla tavola non ti resta che divertirti e andare alla scoperta di posti incantevoli in compagnia della dolce metà. Sì, perché questo sport può essere fatto in coppia e il divertimento è assicurato anche in caso di caduta in acqua.

Wakeboard

Vuoi la versione estiva dello snowboard? Allora il wakeboarder è il compromesso giusto per te perché sta a metà tra lo sport invernale e lo sci nautico: adatto soprattutto ai laghi, una volta salito su una tavola verrai trainato da un motoscafo e se sei esperto misurarti con salti e acrobazie. Questo sport oltre a farti bruciare calorie e rafforzare il tono muscolare ti permette di divertirti e di gettarti alle spalle lo stress accumulato durante l’anno di lavoro.