Casa accogliente e calda in inverno: idee fai da te e non solo

In inverno si passa molto tempo in casa ed è il momento giusto per dare un nuovo look agli ambienti e renderli caldi e accoglienti

L’inverno ormai è arrivato e questo è il periodo dell’anno in cui è piacevole rimanere in casa. Al riparo dal gelo e dalle temperature basse, possiamo approfittarne per rendere l’ambiente ancora più caldo e accogliente.

Non occorrono grandi cambiamenti, con un po’ di fantasia, la passione per il fai da te e gli accessori giusti, rinnovare il “look” dell’abitazione e avere un ambiente piacevole anche quando fuori piove o nevica sarà semplice e divertente. Se siamo appassionati di design, di sicuro non ci faremo sfuggire le proposte di eBay.it, l’online commerce in cui si vende e si compra: con i consigli giusti potremo ricreare il perfetto stile cozy stanza dopo stanza.

Inizia tutto dai colori

Le giornate grigie e buie sono un tratto distintivo dell’inverno, per allontanare la tristezza e creare un ambiente rilassante dobbiamo puntare tutto sui colori e riempire le stanze di tonalità calde e naturali.

Via libera allora al marrone e al giallo, declinati nelle varie sfumature e accostati al beige per dar vita a un contrasto piacevole alla vista, o al bordeaux per un’atmosfera avvolgente. A fondo unico o a fantasia, queste nuance diventeranno le protagoniste assolute delle stanze.

Ingresso caldo e accogliente

Tornare a casa dopo una lunga giornata di lavoro e poter lasciare il freddo fuori dalla porta grazie ad un ingresso accogliente, è un ottimo modo per iniziare a rilassarsi e dimenticare lo stress.

Bacche, pigne e noci ci trasportano in un attimo in un’atmosfera naturale e incontaminata. Facili da trovare durante una passeggiata nei parchi, per renderli contemporanei e adatti ai nostri gusti, possono essere verniciati con spray bianco o argento. Una volta terminati, è possibile anche creare una composizione di piantine ed elementi naturali, adatta a chi ama il fai da te, ma non ha molto tempo a disposizione.

La luce è un altro elemento indispensabile per rallegrare il grigiore invernale, per questo possiamo sistemare lungo il pavimento dell’ingresso delle lanterne che con la loro struttura in metallo, daranno un aspetto vintage all’ambiente.

Il salotto per rilassarsi

Il salotto è senza dubbio il luogo in cui trascorriamo più tempo in compagnia della famiglia. Guardare la serie tv preferita o un film sul divano con i propri cari è un modo per rendere piacevole la giornata e per contrastare le rigide temperature invernali non si può assolutamente rinunciare ad un caldo e morbido plaid.

Se il divano non ci basta, su eBay.it, il marketplace in cui si vende e si compra, si possono trovare tanti elementi d’arredo come il pouf, immancabile in un salotto in pieno stile cozy. Disponibile in varie misure e materiali, non dovremo più contenderci il posto migliore e comodo. La sala da pranzo è uno degli ambienti più intimi della casa, perchè allora non personalizzarla ancora di più con un tappeto che “parli” di noi e dei nostri gusti? I colori caldi e avvolgenti rendono ogni stanza speciale e fanno quasi dimenticare il freddo della stagione.

Il caldo deve essere il protagonista assoluto e quando si vuole riscaldare un ambiente non c’è niente di meglio di una lampada da posizionare su un tavolo o in un angolo della stanza. La luce gialla e soffusa renderà il salotto ancora più accogliente.

Se invece siamo alla ricerca di un’atmosfera davvero intima, le candele fanno al caso nostro. Possono sembrare un elemento di decoro semplice, ma non lo sono affatto. Ne esistono di tanti colori e dimensioni, però se vogliamo ottenere un ambiente personale, il fai da te è la soluzione che risolve qualsiasi problema. Per realizzarla basta poco:

tagliare la cera a scaglie;

far sciogliere la cera in un pentolino a bagnomaria;

aggiungere essenze profumate o coloranti;

posizionare lo stoppino al centro dello stampo;

versare la cera nello stampo;

una volta solidificata, sformarla.

Sogni al caldo in camera da letto

L’inverno ci fa pensare anche a un bel letto in cui lasciarsi avvolgere dalle coperte e da soffici e morbidi piumoni. La zona notte, però, può diventare ancora più intima e calda con cuscini e plaid di lana che si ispirano ai materiali e alle nuance dei paesi nordici.

Colore e calore sono le due parole d’ordine: il bianco e il beige non possono proprio mancare e si possono creare giochi di luce con i raggi che filtrano dalle finestre. Tende trasparenti e dalla palette chiara e tenue ci riscalderanno in modo piacevole mentre sonnecchiamo. Se poi pensiamo che l’ambiente sia un po’ troppo spoglio, possiamo arricchire lo specchio con una cornice realizzata a mano con le decorazioni tipiche della stagione come rami e legnetti.

Le idee e gli spunti sono tanti, non dobbiamo far altro che fare ricorso alla nostra fantasia e farci ispirare da eBay.it, l’E-commerce in cui si vende e si compra che ci permetterà di avere una casa di design e a prova di inverno.