Legna o pellet? Quale stufa scegliere per riscaldare casa

Voglio riscaldare la mia abitazione con una stufa, ma meglio optare per la legna o il pellet? È il grande dubbio che sorge quando si decide di scegliere un tipo di riscaldamento delle stanze ormai desueto, ma riscoperto da molti per dare quel tocco vintage, caratteristico e perché no romantico a casa propria.

Non c'è un nero e un bianco, quando si deve scegliere tra stufa a legna o a pellet bisogna considerare molti aspetti, dai costi alla facilità/difficoltà a recuperare il combustibile, passando anche per il gusto estetico di ciascuno. Sì, perché tendenzialmente quelle a legna sono delle stufe dal design più classico, mentre quelle a pellet hanno linee più moderne: molto dipende anche dal processo di combustione nella scelta delle linee specifiche.

I parametri da valutare, quindi, sono differenti e devono essere vagliati attentamente.

Perché acquistare una stufa a legna

Per quanto riguarda le stufe a legna, è importante valutare prima di tutto la facilità o meno di reperire la legna da ardere. Non tutti abitano, infatti, in luoghi vicino a zone boschive o in campagna, dove è più semplice recuperare il combustibile necessario. È vero, è possibile ordinare o trovare bancali di legna anche negli ipermercati o nei consorzi agricoli, ma non tutte le città sono fornite in tal senso. I vantaggi di acquistare una stufa a legna sono molti, pensaci:

è possibile procurare la legna in autonomia: chi vive in zone boschive, può recuperarla senza dover spendere del denaro

la fiamma prodotta è calda e molto intensa e mantiene il giusto tasso di umidità all'interno della stanza

è ecologica: la lavorazione della legna non ha impatto sull'ambiente

non presenta problemi particolari nella manutenzione, consigliata ogni due o tre anni

I contro

Naturalmente non ci sono solo dei pro nello scegliere una stufa a legna per riscaldare gli ambienti di casa. Non è possibile, ad esempio, programmare l'accensione e determinare una temperatura precisa che si desidera raggiungere. Bisogna anche considerare che la resa della legna è inferiore rispetto a quella di altri prodotti come il pellet, quindi è indispensabile consumare, in proporzione, più combustibile. Attenzione anche alla canna fumaria, perché deve essere più grande rispetto a quella necessarie per le stufe a pellet.

I pro di acquistare una stufa a pellet

Dal canto suo, il pellet è di facile reperimento per chiunque, lo si trova facilmente nei supermercati di zona oppure lo si può ordinare con facilità online. Le stufe a pellet hanno vantaggi differenti rispetto a quelle a legna:

la produzione di cenere è minima, non arriva nemmeno all'1% del peso del combustibile

non serve svuotare in continuazione il cassetto della cenere

il potere calorifico del pellet è nettamente superiore rispetto a quello garantito dalla legna

del pellet è nettamente superiore rispetto a quello garantito dalla legna semplice da conservare, è venduto in sacchi (solitamente da 10/15 chili) che permettono di conservarlo e ripararlo da eventuale umidità

il pellet costa poco

I contro

La fiamma prodotta dalle stufe a pellet è meno naturale rispetto a quella delle stufe a legna, poiché nel braciere è soffiata aria per regolare il ciclo della combustione. L'impatto ambientale per produrre il pellet è sicuramente maggiore rispetto a quello della legna, e l'investimento iniziale è maggiore: se una stufa a legna base può costare anche meno di 200 euro, una a pellet si trova in commercio a partire dai 600 euro.