Le migliori stufe a legna e a pellet per riscaldare la tua casa

La stagione fredda si avvicina e per molte persone è giunto il momento di pensare a rinnovare il sistema di riscaldamento di casa propria. Se il vostro sogno è quello di cambiare la stufa o acquistarne una per la prima volta, la scelta potrebbe ricadere sui modelli più venduti e in assoluto utilizzati nelle abitazioni: a legna o a pellet.

La certezza è una: non è il caso di farsi trovare impreparati e muoversi sul tempo, per non rischiare di dover patire il freddo con l'approssimarsi dell'inverno. Su eBay.it è possibile trovare una basta selezione di stufe al miglior prezzo, è sufficiente sfogliare l'ampio catalogo e scegliere quella più adatta alle proprie esigenze.

Stufe per riscaldare casa in offerta

Da una parte, le stufe a legna producono una fiamma molto calda e riescono a far mantenere il giusto tasso di umidità all'interno delle stanze, oltre a essere ecologiche e non presentare grossi problemi di manutenzione. Certo, la legna è spesso di difficile reperimento, a meno di abitare nei pressi di zone boschive o in aree in cui è facile procurarsela o acquistarla a piccoli prezzi.

Su eBay.it, il marketplace che mette in comunicazione chi vende e chi acquista è possibile trovarne di marchi differenti, più o meno di design, in grado di riscaldare singole stanze o interi ambienti. Tra le proposte al miglior prezzo di mercato ci sono:

Stufa a legna Blist Ekonomik Lux con vano porta legna e maniglie con inserti anti scottatura

con vano porta legna e maniglie con inserti anti scottatura Stufa a legna DianFlex Marta con potenza da 5-7 Kw e cassetta porta legna

con potenza da 5-7 Kw e cassetta porta legna Stufa a legna con forno K-Line Kalorosa con potenza da 11,3 Kw

con potenza da 11,3 Kw Stufa a legna con forno per cucinare Nordica Extraflame, consumo di legna stimato in 2 chili per ora

Le stufe a pellet consentono invece di recuperare il combustibile molto facilmente al supermercato, producono poco cenere e non è necessario svuotare in continuazione il cassetto della cenere. Per contro, l'impatto ambientale per produrre il pellet è maggiore rispetto a quello della legna, e l'investimento iniziale è maggiore. La fiamma prodotta dalle stufe a pellet è inoltre meno naturale rispetto a quella delle stufe a legna, poiché nel braciere è soffiata aria per regolare il ciclo della combustione.

Se siete propensi ad acquistare una stufa a pellet per riscaldare gli ambienti della vostra abitazione, è sempre eBay.it il luogo ideale per trovare i miglior prodotti al prezzo più basso. Tra le numerose offerte, abbiamo scelto alcune proposte di fascia differente per voi: