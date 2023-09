Notebook e tablet per gli studenti di ogni età al miglior prezzo

Siamo giunti in quel periodo dell'anno poco atteso dagli studenti, quello, per intendersi, in cui si torna sui banchi di scuola. Se tra la fine di agosto e l'inizio di settembre gli studenti di scuole elementari e medie vanno a caccia di zaini e cancelleria in offerta, quelli un po' più grandicelli, invece, si guardano attorno alla ricerca delle migliori offerte in ambito tecnologico.

Pc e tablet per la scuola in sconto

Sì, perché gli studenti delle scuole superiori - e naturalmente gli universitari -, anno dopo anno, hanno bisogno di tablet e computer performanti per seguire le lezioni stando al passo con i tempi. Ecco dunque che gli sconti di fine estate proposti da eBay.it sono ciò di cui si potrebbe avere maggiormente bisogno. Il marketplace che mette in comunicazione chi vende e chi acquista, infatti, propone sconti fino a 50% su una vasta selezione di prodotti di informatica.

Se dovete acquistare in particolare un tablet in offerta per vostro figlio o per vostro nipote, vi segnaliamo di seguito le migliori offerte da prendere al volo per farlo felice, risparmiando.

Xiaomi Pad 6

Potente e versatile, Xiaomi Pad 6 dispone di un processore di ultima generazione Snapdragon870 e display da 11 pollici con risoluzione in ultraHD. Ottima la fotocamera posteriore da 13 megapixel e quella frontale da 8, per effettuare video e videochiamate di alta qualità. Dotato di connessione WiFi, ha una batteria di lunga durata, fino a 16 ore di riproduzione video ininterrotte.

Xiaomi Redmi Pad

Il fratello minore del Pad è lo Xiaomi Redmi Pad, un tablet altrettanto potente e versatile, più leggero e con prestazioni leggermente inferiori rispetto al precedente, ma comunque di assoluto livello. Questo tablet ha un display da 10.6 pollici e monta l'avanzato processore Mediatek Helio G99 ad alte prestazioni. La batteria da 8.000 mAh garantisce una lunga durata, anche dopo ore di utilizzo prolungato del dispositivo.

Xiaomi Pad 5

Non è l'ultimo degli arrivati, né tantomeno il più tecnologico, ma nonostante qualche anno d'età, Xiaomi Pad 5 continua a essere uno dei tablet più efficaci e performanti sul panorama dei tablet 'entry level'. Dotato di ampio schermo e capacità della batteria da 8.720 mAh, è disponibile sul mercato con memoria Ram da 6GB e capacità di archiviazione interna da 128. Eccellente il processore Qualcomm Snapdragon 860, in grado di garantire un utilizzo fluido del tablet anche sotto stress.

Computer portatili in sconto

Se invece dovete rendere felici i vostri figli o nipoti con un notebook, pc portatile, insomma - in grado di supportarli nelle attività quotidiane a scuola, nello studio, e perché no anche nello svago, le possibilità offerta da eBay.it sono davvero numerose. Ce n'è per tutti i gusti: dispositivi più o meno performanti, ovviamente con fasce di prezzo differenti e caratteristiche tra loro diverse. Ciò che non cambia è la qualità del risparmio di cui è possibile godere.

Solitamente, quando si tratta di regalare ai propri figli un computer per un utilizzo massiccio e quotidiano, il consiglio degli esperti è quello di optare per un buon prodotto, in grado di garantire un'ottima durata della batteria, senza dover per forza di cose spendere un patrimonio per assicurarselo. Ecco quindi di seguito una selezione di notebook in offerta che potrete trovare sfogliando gli sconti messi a disposizione dal marketplace:

