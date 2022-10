Pulizie di casa autunnali facili e veloci con la Tech Week e i prodotti Dyson con sconti imperdibili

Quando si pensa alle pulizie di casa, immancabilmente ci vengono in mente quelle di primavera, ma anche in autunno dobbiamo svolgere una serie di attività per preparare la casa all’inverno e vivere al meglio questo periodo.

Spesso questi lavori sono faticosi e per renderli più semplici e veloci abbiamo bisogno dell’aiuto della tecnologia. Con la Tech Week di eBay.it e Dyson le pulizie diventeranno un vero e proprio gioco da ragazzi da realizzare in poco tempo.

Il marketplace in cui si vende e si compra, mette a disposizione una serie di apparecchi in super sconto appartenenti a differenti categorie e tra questi non potevano mancare gli elettrodomestici Dyson che sono un autentico top di gamma.

Dagli spazi esterni a quelli interni, dobbiamo solo fare una lista delle pulizie da realizzare e munirci dei dispositivi Dyson per pulire e far brillare casa.

Dyson Cinetic Big Ball Absolute 2

Adatto a ogni tipo di appartamento grazie alla spazzola pneumatica, questo aspirapolvere è privo di filtri, un modo veloce per pulire senza dover lavare o sostituire i filtri. Con 150 AW di potenza e 6 accessori inclusi, realizzare le pulizie autunnali sarà davvero semplice.

Dyson V11 Absolute aspirapolvere senza fili

Versatile e dotato di un sistema di filtrazione avanzato a sei strati, il modello ricondizionato ha uno schermo LCD che mostra in tempo reale la modalità di aspirazione, la manutenzione del filtro e segnala eventuali ostruzioni. Inoltre, i cicloni brevettati spingono la polvere nel contenitore senza intasare il filtro, ed evitare così qualsiasi perdita di aspirazione.

Dyson V8 Absolute aspirapolvere senza fili

L’aspirapolvere Dyson V8 senza filo e ricondizionato su eBay.it, è alimentato da una nuova batteria nichel-cobalto-alluminio pensata per assicurare fino a 40 minuti di aspirazione grazie anche al motore digitale che genera una potenza d’aspirazione maggiore. Leggero e versatile, basta aggiungere i differenti accessori e l’aspirapolvere pulirà dal pavimento al soffitto.

Dyson V10 Origin aspirapolvere senza filo

Le pulizie autunnali saranno facili e veloci con questo aspirapolvere dotato di un motore con ampia autonomia e 14 cicloni compatti che generano un’elevata forza centrifuga per catturare sporco e residui. La spazzola è munita di setole rigide in nylon che penetrano a fondo anche tra le fibre dei tappeti per rimuovere lo sporco e catturare anche la polvere fine dai pavimenti.

Dyson V12 Detect Slim Absolute

Il motore digitale, potente e leggero può arrivare fino a 125.000 giri generando 150 AW di potenza. È dotata di numerose spazzole adatte ad ogni tipo di superficie che catturano polvere e capelli in ogni angolo della casa, inoltre sono completate da una luce inclinata che rende visibile anche la più piccola particella di sporco.

Non solo pulizia casa

Con la Tech Week di eBay.it è possibile prendersi cura non solo della casa e affrontare le pulizie autunnali con serenità, ma anche di noi stessi. Infatti, sul marketplace in cui si vende e si compra possiamo trovare altri prodotti Dyson in super offerta come: