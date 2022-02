Come rilassarsi in casa con la tecnologia: 5 consigli per stare bene

Negli ultimi anni ci siamo trovati a trascorrere le nostre giornate in casa, spesso senza sapere come occupare in modo proficuo il tempo. La prerogativa di una smart home, confortevole e sempre collegata, è sempre valida, anche oggi che la situazione pandemica ha allentato la propria morsa. Ma come fare per godere degli ambienti di casa in maniera armoniosa e soprattutto senza annoiarsi?

Ci sono molti modi per occupare il tempo, strizzando l'occhio anche alla tecnologia. Su eBay.it, il marketplace che mette in comunicazione chi vende e chi acquista, è possibile trovare una lunga serie di articoli e opportunità, tutte a prezzo scontato. Fino alle 23.59 di domenica 27 febbraio, inoltre, sarà possibile fruire di un coupon sconto che permetterà di risparmiare fino a 100 euro sul proprio ordine. Ecco di seguito i dettagli:

Codice: SMARTHOME22

Valore Coupon: 10%

Spesa minima: 20 euro

Sconto Massimo: 100 euro

Utilizzi: 3 per ogni utente

Non sapete cosa fare in casa e le attività più tradizionali non vi soddisfano? Ecco i nostri consigli per vivere la casa in maniera piacevole e sempre differente.

Home Cinema

Quale miglior modo di godere del proprio tempo libero, se non guardando un bel film o la vostra serie tv preferita in divano? Farlo con un maxi schermo è un'esperienza unica e coinvolgente: oggi potrete assicurarvi un schermo 'gigante' ad un piccolo prezzo, approfittando dei super sconti di eBay e del coupon 'Smart Home' dedicato. Ecco alcuni dei televisori con il miglior rapporto qualità prezzo:

Tv Led Tcl da 50 pollici in 4K

Tv Led Hisense da 55 pollici in Ultra HD

Tv Uhd LG da 75 pollici con processore Quad Core

Console e videogame

Una buona tv è l'ideale per guardare film e serie tv, ma può anche essere il supporto ideale per divertirsi da soli o con gli amici giocando ai videogame. Le proposte per videogiochi in sconto sono innumerevoli, dai titoli sportivi a quelli di avventura, passando per gli arcade e gli strategici. Su eBay.it puoi trovare le migliori console ai prezzi migliori. Tra queste:

Allenamento Tech

Allenarsi in casa e tenere il proprio corpo attivo e in movimento. Se non siete degli habitué della palestra e le condizioni climatiche non sono delle migliori, fare una sessione in casa può essere il modo migliore per tenere il fisico in forma e la mente sempre in movimento. Se volete dedicarvi al fitness o allo sport in maniera seria e professionale, uno smartwatch di ultima generazione può aiutarvi a tenere conto del numero dei passi, delle calorie perse durante il vostro training, così come della frequenza cardiaca. Su eBay.it puoi trovare moltissimi modelli di orologi intelligenti, tra questi:

Cuffie per audiolibri

Un paio di cuffie performanti possono essere l'ideale per ascoltare la propria musica mentre ci si allena, ma sono anche delle fidate compagne quando si tratta di ascoltare un buon audiolibro, seduti in divano con una buona tazza di tè o una cioccolata calda. Immaginate di trovare la vostra tranquillità, perdendovi tra le pagine di un libro, senza doverlo sfogliare! Le proposte più interessanti di eBay:

Dai sfogo alla creatività con un tablet

Siamo talmente assorbiti dagli smartphone, che spesso non ci rendiamo conto di quanto possano essere utili (e sottovalutati) i tablet. Sono dispositivi che ci permettono, ad esempio, di sfogliare i quotidiani e le nostre riviste preferite, senza dover sfozare troppo la vista su supporti con display contenuto. Ma possono anche essere l'ideale per dare sfogo alla propria creatività: i tablet più moderni, infatti, grazie al supporto di penne 'ad hoc' permettono di trasformare lo schermo in una vera e propria tela. Ecco le proposte di eBay più convincenti: