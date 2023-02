Telescopic Lift, il mascara virale più 4 alternative per ciglia da star

Uno sguardo pieno, con ciglia lunghe e voluminose: le tendenze 2023 in materia di trucco occhi sono molto chiare, e puntano tutto sulle ciglia.

Il mascara, quindi, è quel prodotto make up di cui quest’anno non potremo assolutamente fare a meno, ed è sulla bocca di tutti anche a causa del “caso mediatico” scoppiato su TikTok.

Telescopic Lift, infatti, è il mascara diventato virale negli ultimi giorni, dopo che la make up artist e beauty creator Mikayla Nogueira, ha provato il mascara indossando delle ciglia finte per enfatizzarne il risultato.

Un inganno che ha scatenato l’ira di fan e creator e che ha messo in dubbio la sincerità della tiktoker; allo stesso tempo, però, questo spiacevole evento è riuscito a far diventare virale il mascara di L'Oréal, che tutti hanno voluto provare per dimostrare la poca trasparenza di Mikayla.

Una volta provato, Telescopic Lift ha mantenuto le performance promesse: allungare, incurvare e volumizzare le ciglia, per un effetto davvero wow!

Da pietra dello scandalo a must have da non farsi scappare, il mascara Telescopic Lift di L'Oréal Paris è quindi un ottimo prodotto make up, sempre più amato e desiderato dalle beauty addicted di tutto il mondo.

Per fortuna, dopo essere andato sold out per qualche giorno, Telescopic Lift è di nuovo disponibile nei maggiori e-commerce e rivenditori. E se dovesse tornare sold out? Niente paura, perché in commercio esistono alternative più che valide (e forse addirittura migliori) per ottenere ciglia a tutto volume!

Vediamo quindi insieme i migliori mascara waterproof, allunganti e volumizzanti che si possono acquistare online in modo facile e veloce!

Telescopic Lift di L'Oréal Paris: il mascara virale

Telescopic Lift è il mascara virale di L'Oréal Paris che regala ciglia fino a +5mm di lunghezza, volumizzate e incurvate.

Lo scovolino esclusivo, con tecnologia innovativa e setole a doppio gancio cattura e incurva il 100% delle ciglia, dalle più corte alle più lunghe, donando un effetto lunghezza istantaneo e ciglia separate e incurvate fino a 36 ore. Inoltre, la formula di questo mascara è arricchita con Ceramidi Complex, che agisce come fissante e rinforzante per le ciglia, non lascia grumi ed è a prova di sbavature, per ciglia volumizzate e non appesantite.

MyToyBoy il mascara di Diego Dalla Palma

Per un effetto wow immediato, da lasciare senza fiato, MyToyBoy di Diego Dalla Palma è il mascara più grande mai visto in commercio che garantisce straordinarie prestazioni!

Oftalmologicamente testato, questo mascara ad alta definizione si caratterizza per la texture cremosa ed avvolgente ad azione extra volumizzante in una sola passata. Inoltre, la sua formulazione innovativa è arricchita da "attivi" che favoriscono la naturale ricrescita delle ciglia, mentre l’involucro in morbido silicone ipoallergenico e latex free con impugnatura comoda e sicura ne facilita l'applicazione.

Finalista per il premio Star Beauty Product of the Year ai Frontier Awards 2022, MyToyBoy è quindi un mascara che favorisce la ricrescita delle ciglia e regala extra volume e definizione fino a 24 ore: super approvato!

Vamp! il mascara volumizzante di Pupa

Vamp è il mascara-icona di Pupa che regala ciglia esagerate dal volume smisurato.

Lanciato per la prima volta sul mercato nel 2012 e, ad oggi, tra i mascara più venduti in assoluto, Pupa Vamp! è un prodotto creato per chi desidera ottenere ciglia spesse e dal volume sorprendente ed è la soluzione ideale per allungare, incurvare, infoltire e definire le ciglia senza alcuna sbavatura, assicurandoti anche una tenuta perfetta.

Inoltre, è un mascara modulabile, che ti permette di creare l’effetto che vuoi passaggio dopo passaggio, ha una texture cremosa e ad alto potere strutturante e uno scovolo a clessidra con fibre morbide e fitte, studiato appositamente da Pupa per raccogliere la massima quantità di prodotto e consentire un rilascio generoso, immediato, uniforme.

Oftalmologicamente testato e privo di parabeni, è un mascara a basso rischio di allergie, indicato anche per occhi sensibili e portatori di lenti a contatto. Provando il mascara Vamp!, nella classica versione nera o in una delle altre tonalità disponibili, potrai ottenere ciglia spesse, piene, extra fitte e dal volume smisurato: la spettacolarità delle ciglia finte senza il fastidio di indossarle!

Mascara Essence Lash Princess

Dall’effetto volumizzante e incurvante, Lash Princess è il miglior mascara di Essence e spicca per il suo design accattivante, da vero e proprio eye-catcher!

Tra i punti forti di questo mascara non possiamo non citare l'applicatore in fibra a forma di mandorla, che consente di raggiungere tutte le ciglia per un look pieno ed intenso e che distribuisce il prodotto in modo omogeneo.

Inoltre, ha una texture leggera ed intensa, è privo di allergeni e sostante dannose, tra cui parabeni, olio di palma, alcool, profumo e ftalati, ha una formula waterproof e dona alle ciglia una curvatura perfetta ed un volume seducente.

Mascara Sky High di Maybelline

Il nuovo mascara Sky High Ciglia Sensazionali dona un volume istantaneo e una lunghezza estrema.

L’esclusivo scovolino flessibile si piega per raggiungere tutte le ciglia portandole alla massima lunghezza e donando un volume completo dalla radice alla punta, mentre la sua formula innovativa arricchita con fibre ed estratti di bamboo regala ciglia lunghe, forti, piene e leggere!

