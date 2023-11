La Cyber Week è arrivata: tv e accessori in super sconto

Con il Natale sempre più vicino di sicuro starete già pensando quale regalo fare ai vostri cari e anche a voi stessi. La Cyber Week 2023 è l’occasione per farvi tentare da qualche offerta interessante. Cosa c’è di meglio se non della televisione per far contento un appassionato di film e serie tv o coccolarsi un po’? La Cyber Week di eBay.it tra i tantissimi prodotti che mette a disposizione, ha anche una sezione dedicata interamente ai televisori e agli accessori. Sostituire un apparecchio ormai obsoleto e con una qualità video poco nitida, diventa super conveniente sul marketplace in cui si vende e si compra. Fino al 3 dicembre potrete approfittare di numerosi sconti e farvi tentare da una televisione di ultima generazione con un risparmio considerevole.

Le migliori televisioni da avere

Prima di acquistare qualsiasi tipo di televisore, dovete fare una serie di valutazioni, anzitutto lo spazio a disposizione e il tipo di utilizzo che ne fate. In una stanza di piccole dimensioni, come può essere la cucina, l’apparecchio non deve essere troppo grande altrimenti potrebbe risultare scomodo da vedere. Al contrario nel salone potete scegliere un modello più ampio da poggiare su un mobile o appendere alla parete. Anche per quanto riguarda l’utilizzo, se lo usate poco e non vedete programmi in streaming è sufficiente un modello base. Scopriamo quelli in offerta su eBay.it.

Samsung Neo Qled 55 pollici

Il televisore Neo Qled da 55 pollici, di sicuro non è un dispositivo che passa inosservato a prescindere dalle dimensioni. Quello che lo rende unico è il processore Neo Quantum 4k che associato al pannello con mini led Quantum Matrix assicura una visione cromatica, una luminosità e un contrasto ottimi. Anche a livello di suono, poi, è dotato di tecnologia ots+ efficace anche se lo utilizzate come smart tv o gaming.

Televisore Samsung Neo Qled 55 pollici scontato del 47%

Hisense Smart Tv 65 pollici

Un altro televisore che merita di essere preso in considerazione durante la Cyber Week eBay.it è Hisense da 65 pollici. Il pannello Quantum Dot IPS e il design Slim, riducono al minimo la cornice e permettono di avere le immagini a tutto schermo regalando il massimo della nitidezza. La smart tv vi consente di vedere app e contenuti in streaming appoggiandosi al sistema operativo Vidaa.

Televisore smart Hisense 65 pollici con uno sconto del 21%

Xiaomi 43 pollici 4K Ultra Hd

Uno degli aspetti principali da considerare quando decidete di acquistare un televisore sono i colori e il modello di Xiaomi riesce ad equilibrare perfettamente quelli chiari e scuri per restituire immagini più nitide e dettagli più realistici. L’angolo di visione di 178° e una qualità del suono buona rendono l'esperienza visiva ancora più coinvolgente.

Televisore Xiaomi 43 pollici 4K Ultra Hd con uno sconto del 35%

LG smartTv 32 pollici

Perfetto in un ambiente piccolo, questo televisore della LG da 32 pollici ha una risoluzione Full HD che rende le immagini dettagliate e il suono più chiaro adattando questi parametri in base a quello che state vedendo. Oltre a poter giocare senza l’uso della console, si collega alle app di streaming sfruttando la connessione a Internet.

Televisore LG smart 32 pollici con uno sconto del 15%

Gli accessori per vedere al meglio la tv

Quando si pensa alla tv, c’è una serie di accessori che fa diventare la visione ancora più immersiva. Dalle soundbar ai sistemi audio su eBay.it potete trovare tutto quello che cercate sfruttando la Cyber Week.

LG soundbar

Se volete ricreare una piccola sala cinema direttamente nel vostro salotto, l’impianto audio deve essere all’altezza e quello della LG dotato di una cassa e un sistema Bluetooth è quello che fa per voi. L’apparecchio, è in grado di analizzare ciò che state guardando in modo da adattare la resa al contenuto per un risultato coinvolgente.

Soundbar LG con uno sconto del 14%

Xiaomi, MI tv stick

Avete un televisore che si collega solo ai canali digitali, ma non volete rinunciare allo streaming? Non siete costretti a cambiare l’apparecchio, ma potete approfittare della Cyber Week eBay.it per acquistare la tv stick di Xiaomi. Il dispositivo piccolo e compatto può essere portato sempre con voi per avere i vostri video e canzoni preferite anche quando siete lontani da casa.

Tv stik Xiaomi scontata del 22%