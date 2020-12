Gli stili e le tendenze per un albero di Natale social

I Social dettano legge in qualsiasi campo e il Natale non poteva essere da meno. Online spopolano foto di addobbi, decorazioni ma soprattutto il protagonista indiscusso, l’albero di Natale.

Quest’anno il covid ci ha portato a trascorrere più tempo in casa e sono in tanti quelli che hanno deciso di anticipare l’allestimento dell’abete: se però volete rispettare la tradizionale attesa dell’8 dicembre, potete prendere spunto dalle idee più social!

Seguendo queste tendenze potrete rendere instagrammabili i vostri alberi: ispirandovi a quelli di vip e Influencer farete anche voi bella figura. Pensate di non riuscire a trovare l’occorrente? Con pochi click potrete avere tutto comodamente a casa grazie ad eBay, il marketplace in cui si vende e si compra. Pronti a scoprire tutti i trend del 2020?

Stile scandinavo

Paesaggi innevati e interni accoglienti queste le caratteristiche dello stile scandinavo che quest’anno spopola sui social e di sicuro non può mancare in una casa trendy. Per ricreare questo stile l’albero di Natale bianco completato da lucine a Led è immancabile!

Se il modello total white vi sembra eccessivo, potete optare per quello innevato da riempire con palline in vetro o plastica trasparente perfette per riflettere la luce e creare un ambiente scintillante. Con motivi geometrici, luccicanti o con elementi che richiamano la neve, l’importante è avere un effetto elegante e sofisticato.

Pink style

La nuance del Natale 2020 più utilizzata è il rosa, raffinato e femminile può essere declinato in varie sfumature dal rosa cipria, al rosa antico, fino al gold pink o al rosa shocking. Il colore non è tutto! Anche le forme e i materiali delle decorazioni hanno la loro importanza, per un risultato romantico, pizzi e feltro sono la scelta ideale, mentre addobbi in vetro sono perfetti per creare un gioco di luci e fare dell’albero il protagonista dello scatto!

Anche se è una new entry tra gli addobbi natalizi, accostato con tinte come arancia, rame e cioccolato fondente, avremo un risultato caldo e avvolgente, ma con un tocco moderno.

Albero di Natale raffinato

Il blu è un colore elegante e chic allora come rinunciare ad utilizzarlo anche per l’albero di Natale? La nuance trasmette calma, tranquillità e armonia, perfetto per vivere in pieno le festività circondati dall’affetto della famiglia. La classiche palline declinate nei diversi toni del blu, possono essere accostate a decorazioni in legno o bianche. Fiocchi di neve, renne e stelle l’importante è avere un risultato armonioso ed elegante. Per un albero social il puntale non deve mai mancare e per renderlo ancora più splendente potete osare con un tocco di originalità e scegliere l’argento.

Stile Royal

Lo stile vistoso e opulento delle famiglie reali è la vostra grande passione? Se siete dei fan della regina Elisabetta il trend Royal è quello che fa per voi. L'oro, il verde bottiglia, il rosso e il bordeaux sono i colori must have, ma per un sicuro effetto teatrale, dovete accostarli con finiture glitterate o di velluto. Per avere poi l’impressione di essere veramente a Buckingham Palace come rinunciare ad addobbi a forma di cervi, corone e gigli alternati a fiocchi sontuosi. Per trovare questi accessori regali, non serve andare in Inghilterra, ma basta affidarsi all’e-commerce di eBay e ricreerete l’atmosfera British direttamente a casa vostra!

Art Nouveau

Se forme essenziali e stile minimal non sono nelle vostre corde, niente paura anche per voi c’è un trend fatto su misura e che vi renderà i protagonisti dei social. Opulenza e stravaganza sono il mood dell’art nouveau che quest’anno ha conquistato anche l’albero di Natale. Proprio come lo stile artistico a cui si ispira, il lusso la fa da padrona, quindi via libera ad addobbi sfarzosi, in velluto e seta. Non abbiate paura di esagerare con decorazioni eccentriche, più sono luccicanti più riuscirete a conquistare follower e like!

Rustico elegante

Non avete letto male, rustico ed elegante possono far parte dello stesso stile ed esaltare la bellezza naturale dell’albero. I materiali naturali come il legno e accessori poco vistosi come perline e palline trasparenti sono fondamentali per un risultato semplice, ma di sicuro effetto. Poi per dare un tocco di brillantezza, le lucine a Led sono la classica ciliegina sulla torta!

Albero di Natale silver

Prezioso e raffinato: questi sono i primi due aggettivi che ci vengono in mente quando pensiamo all’argento. Perché allora non ottenere lo stesso effetto con l’albero di Natale? Il trend del 2020 è quello di riempire l’abete con palline, decorazioni e addobbi dalla tonalità silver. L’argento si abbina bene a tanti colori, come ad esempio il rosso per un risultato finale più caldo, oppure il blu per un effetto elegante o ancora il rosa per un risultato di tendenza e romantico.

Gold style

Un grande classico del Natale è l’oro, ma non è detto che dobbiamo sfruttarlo in modo tradizionale. Possiamo rinnovarlo e renderlo più moderno mescolandolo a decorazioni in nuance differenti. Come per l’argento anche in questo caso gli accostamenti cromatici sono il segreto per un risultato glamour. Per un effetto contrasto meglio utilizzare il bianco e il nero, il grigio antracite invece, ammorbidisce la brillantezza dell’oro. Qualsiasi abbinamento sceglierete di sicuro sarete alla moda e pronti a scattare fotografie degne dei migliori Influencer.

Albero di Natale classico

Natale vuol dire tradizione e se siete tra coloro che non possono farne a meno, l’albero che vi rappresenta di più è quello classico. Rosso, verde e oro non possono mancare tra i rami dell’abete, ma devono essere utilizzati e abbinati con moderazione per evitare un effetto kitsch! Per renderlo unico le palline rosse sono irrinunciabili, quelle glitterate o realizzate all’uncinetto poi, danno un tocco in più. E per finire non dimenticate assolutamente il classico puntale a forma di stella.

Albero di Natale vintage

Ogni Natale è importante, ma immancabilmente ogni anno si ricorda quello dell’infanzia. Quindi per rivivere quei momenti spensierati potete decorare l’albero in stile vintage e far contente anche le nonne che non vedono l’ora di rispolverare i loro addobbi preferiti. Se non li avete più e non amate andare nei mercatini, potete fare un tour virtuale tra le tante proposte di eBay.it. Pigne, decorazioni in tessuto scozzese o addobbi all’uncinetto, arriveranno comodamente a casa per fare un bel tuffo nel passato!