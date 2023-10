Anfibi e stivali: i modelli autunno inverno 2023-2024 di tendenza

L’autunno è il periodo dell’anno migliore per dare una rinfrescata al guardaroba e dare un’occhiata alle ultime tendenze in fatto di moda. Questo è vero non solo per quel che riguarda i vestiti, gli accessori ormai sono degli elementi che possono cambiare totalmente il look. Tra i must che in un attimo fanno pensare all’inverno e al freddo ci sono loro, gli stivali e gli anfibi che definiscono ogni outfit facendolo diventare grintoso o raffinato a seconda del modello che scegliete.

Per scoprire le ultime tendenze moda, non è necessario sbirciare le passerelle, vi basterà accendere il vostro pc e fare un giro su eBay.it. Dagli ankle boots, ai cuissardes fino agli intramontabili texani, sul marketplace in cui si vende e si compra troverete tutto quello di cui avete bisogno per un look trendy a prezzi convenienti. Iniziamo subito.

Sono tornati gli anfibi e con loro il grunge anni Novanta

Esperti di moda o meno, vi sarete accorti che i trend moda ritornano puntualmente e questo autunno gli appassionati di grunge e dello stile anni ’90 potranno essere contenti perché gli anfibi sono un vero e proprio must a cui è difficile dire di no. Le Dr Martens diventate un autentico cult sono in prima fila tra gli anfibi più desiderati, ma non gli unici. Accanto a loro ci sono gli anfibi che ricordano quelli dei Marines o comunque tutti i mezzi stivaletti stringati che hanno la caratteristica unica di rendere grintoso ogni outfit come:

I texani sono gli stivali del momento

Li potete chiamare texani, rodeo o camperos, la sostanza non cambia: questi stivali sono le calzature del momento che vi faranno compagnia per tutto l’inverno. Da sperimentare lunghi, corti, con ricami o essenziali, state certi che si adattano a tutti perché sono versatili e unisex. I texani, infatti stanno bene sia con un vestitino in stile boho per lei, che con un paio di jeans per lui, dovete solo selezionare il vostro modello preferito su eBay.it tra:

Alti e morbidi, il must sono i cuissardes

Sono alti, morbidi e vi proteggono dal freddo invernale, gli stivali sopra il ginocchio, meglio noti come cuissardes, sono il modello che spopola questo autunno inverno 2023-2024 perché sono super femminili. Adatti con un abito in maglia, l’importante è che si adattino alla vostra gamba e che abbiano un tacco comodo, meglio ancora se basso, così da poterli indossare dalla mattina alla sera. Tra i modelli su eBay.it non potete farvi sfuggire:

A metà tra anfibi e stivali: i bikers

Vi piacciono gli anfibi, ma siete alla ricerca di un modello che riprenda lo stesso stile, ma diciamo… più “aggraziato"? Allora questo autunno inverno nel vostro guardaroba non possono mancare i bikers. Gli stivali dalle forme squadrate danno un tocco rock all’outfit. Oltre a quelli da mettere come un “calzino, ci sono i modelli con lacci per adattarsi ad ogni esigenza. Tra i più gettonati ci sono:

… e poi ci sono gli evergreen

Le tendenze moda sono in continua evoluzione, ma ci sono dei modelli che rappresentano un grande classico che vanno sempre bene stagione dopo stagione. Presenti in ogni guardaroba, quello che li rende degli evergreen è che sono femminili e in grado di mixare comfort ed eleganza in una sola calzatura. Non ha importanza se sono con o senza tacco, se hanno la cerniera o l’elastico, quello che conta è che siano confy e rendano il vostro look unico. Su eBay.it potete trovare diversi modelli come: