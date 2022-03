Tv a prezzi pazzi: trasforma il salotto di casa in un cinema

Nel nord Italia è già cominciato lo switch off e prima della fine del 2022 in tutta Italia si potrà vedere la televisione solo con la tecnologia del nuovo digitale terrestre. Se non vuoi utilizzare un decoder e stai pensando di acquistare una nuova tv, questo è il momento giusto per farlo. Il motivo? Sono due, e sono semplici.

Perché acquistare una tv nuova in sconto

con il bonus tv, rottamando il proprio vecchio dispositivo, è possibile ottenere uno sconto fino ad un massimo di 100 euro sul nuovo acquisto

su eBay.it, il marketplace che mette in contatto chi vende e chi acquista, è possibile fruire di sconti mai visti sulle migliori televisioni e rendere la propria casa un home cinema

Il ventaglio di proposte è molto ampio, e se hai intenzione di trasformare il salotto di casa tua in un piccolo 'home cinema', questo è il momento giusto per farlo. È possibile scegliere tra i televisori dei brand più conosciuti in Italia, tutti rigorosamente con display dai 50 pollici in su. Vediamo le migliori offerte alle quali sarà difficile rinunciare.

Tv Led Samsung da 65"

Un tv con display Lcd retroilluminato a Led, in classe G, con processore video Crystal 4K. Questo televisore Samsung con diagonale da 65" renderà il salotto di casa tua una vera e propria sala cinematografica. Le immagini in alta definizione ti permetteranno di godere di film, serie tv, sport e programmi televisivi come mai hai potuto fare in passato.

Tv Led Hisense Ultra HD da 65"

Con questa tv HD di Hisense con diagonale da 65" guardare i tuoi film tv e le tue serie preferite non sarà più la stessa cosa. Dotato di display retroilluminato, questo tv dispone di tre ingressi Hdmi e 2 porte Usb. Sottile e dal design semplice e leggero, è ideale anche da appendere alla parete del vostro salotto.

Tv Led Samsung da 50"

Un televisore di dimensioni più ridotte rispetto ai precedenti, ma la definizione dell'immagine è di prima qualità e vi permetterà di godere dei vostri contenuti preferiti - film, serie tv e programmi televisivi, così come match sportivi - nelle migliori condizioni possibili. Semplice nel design e dallo scheletro molto leggero, si adatta al meglio con ogni tipo di arredamento e può anche essere appesa alla parete, per godere meglio dei propri contenuti preferiti.

Tv Led Philips da 55" Ambilight

Una luminosità incredibile e immagini incredibilmente nitide. Sono quelle garantite da questo tv con display a Led da 55", capace di garantire contenuti in alta definizione e con un'incredibile stabilità dell'immagine. Il tv si presenta con dimensioni generose ma non eccessive, per adattarsi al meglio ad ogni tipo d'ambiente. Dispone di diverse modalità di visualizzazione: gioco, eco e lounge.

Tv Led LG da 50"

Uno dei televisori smart tv con definizione in Ultra HD più venduti lo scorso anno. Una tv che permette di godere al meglio di film e serie tv, grazie ad una qualità d'immagine che ha davvero pochi pari. Qualità assoluta, software funzionale e performante e design semplice ma efficace. Il dispositivo proposto da LG non ha nulla da invidiare a quelli di altri brand, e grazie alle super offerte di eBay.it è possibile assicurarselo ad un piccolo prezzo.

