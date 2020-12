Regalo di Natale doppio, triplo o indesiderato? Vendilo con pochi click

Tutti almeno una volta nella vita ci saranno passati. Arriva il Natale, l'attesa per i regali è alle stelle e poi, quando si scarta un pacco, ci si ritrova di fronte ad un oggetto indesiderato o del quale siamo già in possesso. C'è anche chi, durante le stesse festività, si è ritrovato con due regali assolutamente identici. Per non parlare di tre.

Vendere i regali indesiderati online: una scelta sostenibile

Riciclare i regali, si sa, non è bello. In circostanze simili, quindi, si tende a tenersi nostro magrado il regalo o a passarlo a genitori, fratelli o comunque qualcuno all'interno della famiglia in senso stretto. Quest'anno c'è un'altra soluzione, pratica ed immediata, che permette anche di monetizzare. Insomma, se il regalo non piace, almeno si riesce a ricavarci qualcosa dalla vendita per acquistare qualcos'altro. Ad offrire questa opportunità è eBay.it, con la sua nuova campagna di Regifting, che permetterà a tutti gli utenti di rivendere i propri regali in Italia o all'estero. Sarà possibile:

mettere in vendita i regali con il format "Compralo subito", e quindi al prezzo che si vuole monetizzare

sfruttare il formato "Asta Online", con cui il miglior offerente si aggiudicherà il regalo indesiderato

L'idea alla base della campagna è quella di sostenere l'economia circolare, e il periodo natalizio è senza dubbio quello migliore per guardare alla sostenibilità e liberare spazio in casa mettendo in vendita i propri oggetti. Il marketplace leader per acquisti e vendite dal 25 dicembre al 4 gennaio ridurrà, allo scopo, le commissioni per tutti gli oggetti messi in vendita. Quale miglior momento, quindi, per fare un po' d'ordine in casa e vendere ad altri gli indesiderata?

Il procedimento è molto semplice:

mi iscrivo a eBay.it e accetto di partecipare alla campagna

metto in vendita in modo gratuito (senza commissioni) i miei oggetti

se metto in vendita un oggetto entro il 4 gennaio, pagherò solo 1 euro di commissioni

Il vantaggio è notevole. Poniamo il caso che vogliate vendere una console per videogiochi a 200 euro. Normalmente eBay.it, una volta completato il processo di vendita, riceve una commissione del 10%, in questo caso 20 euro. Durante questa promozione temporanea, però, le commissioni rimarranno fisse a 1 euro per tutti i prodotti venduti, questo significa che da una console venduta per 200 euro, ne ricaveremo 199.

Spedizioni "no stress"

Se hai paura che gestire la spedizione dei regali indesiderati al tuo acquirente sia un problema insormontabile e non sai come impacchettarli, eBay.it ti viene in aiuto con il suo "gestore delle spedizioni", che permette di arrangiare le vendite dal computer di casa e ricevere tutte le indicazioni per: