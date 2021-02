Oggetti inutilizzati in casa? Vendi online quello che non usi più

Dal 15 febbraio al 31 marzo con la promozione “Vendi a zero commissioni” puoi vendere gli oggetti che non usi più senza commissioni

L’attrezzatura di uno sport che hai abbandonato da anni, abiti che non hai mai indossato o il regalo di una zia che non ti piace proprio: spesso l’abitazione è piena di oggetti inutilizzati, ma di cui fai fatica a liberarti.

Con gli appartamenti sempre più piccoli puoi avere bisogno di spazio e anche se molti degli oggetti che conservi hanno avuto un significato importante per te, è arrivato il momento di riconquistare lo spazio in casa. Come? Con il decluttering! L’arte di liberarsi del superfluo ti permetterà di eliminare gli spechi, di avere un ambiente pronto ad ospitare nuove passioni e hobby, ma soprattutto di guadagnare denaro.

Liberati degli oggetti e guadagna subito

Liberarsi degli oggetti, soprattutto quelli inutilizzati, non è semplice e quando finalmente sei pronto per disfartene, il più delle volte non sai come fare. In realtà il mondo online ti permette di fare una scelta sostenibile e dare una seconda possibilità a quello che non usi più. Se puoi anche ricavarci qualcosa, poi, perché non approfittarne? Con pochi e semplici click, eBay.it con la nuova campagna “Vendi a zero commissioni” ti permetterà di liberare l’appartamento da tutti quegli oggetti che non usi più rimanendo comodamente a casa.

Dal 15 febbraio al 31 marzo potrai vendere tutto quello di cui non hai più bisogno sia in Italia che all’estero senza pagare commissioni.

Come vendere un prodotto su eBay.it senza commissioni

Grazie a questa promozione, eBay.it, l’E-commerce in cui si vende e si compra, ti permette di vendere senza commissioni finali. Curioso di liberarti degli oggetti indesiderati e guadagnare? Farlo è davvero semplice e veloce, devi solo:

iscriverti al sito eBay.it;

accettare la promozione “ Vendi a zero commissioni ”;

”; mettere in vendita il prodotto (a cui non viene applicata nessuna tariffa iniziale);

scegliere la modalità di vendita tra “ Compralo Subito ” in cui indichi il prezzo a cui vuoi vendere l’oggetto che non utilizzi più e “ Asta Online ” che permette al miglior offerente di aggiudicarsi il prodotto;

” in cui indichi il prezzo a cui vuoi vendere l’oggetto che non utilizzi più e “ ” che permette al miglior offerente di aggiudicarsi il prodotto; terminare la vendita e guadagnare senza pagare commissioni.

Vuoi un esempio pratico? Se devi vendere un iPhone, il tuo oggetto non avrà alcun costo di inserzione. Solitamente eBay.it applica al prezzo finale delle commissioni pari al 10%, ma dal 15 febbraio al 31 marzo, aderendo alla promozione non dovrai pagare nulla! Quindi, se il prezzo di vendita è di 100 euro, grazie a “Vendi a zero commissioni” guadagnerai 100 euro risparmiando 10 euro di commissione come avviene normalmente.

Spedizioni facili e veloci

Quando sei pronto per spedire il tuo ordine di eBay.it non devi preoccuparti di nulla, potrai gestire tutte le tue spedizioni da un’unica postazione e scegliere il servizio più adatto alle tue esigenze. Inoltre potrai approfittare delle tariffe speciali che il marketplace ha concordato con alcuni corrieri.

Liberarsi degli oggetti inutilizzati di casa non è solo un modo per fare spazio e coltivare nuove passioni, ma anche una scelta sostenibile che aiuta l’economia circolare e riduce gli sprechi.