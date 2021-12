A Natale i regali doppi o inutilizzati ti renderanno felice: ecco come dargli una seconda vita e guadagnarci

C’è poco da fare, è il giorno più atteso dell’anno: che si abbiano 10, 50 o 80 anni, il 25 dicembre non si vede l’ora di scartare i regali. Li hai visti sotto l’albero per così tanto tempo che la tentazione di dare una sbirciata o addirittura aprirli in anticipo è stata fortissima, ma sei stato comunque bravo a resistere fino al giorno di Natale e ora è arrivato il tuo momento! Chissà se tuo fratello ha colto gli indizi che da mesi gli hai lanciato o se i tuoi figli conoscono davvero i tuoi gusti.

Come dici? Non hanno indovinato? La tua collezione di oggetti inutilizzati si sta allargando a vista d’occhio? Non va meglio con i doppioni che rischiano di occupare ogni spazio possibile della tua scrivania. Visto che anche quest’anno Babbo Natale ha “sbagliato”, puoi rimediare tu.

Non devi inviare un reclamo al Polo Nord, ma puoi affidarti al “regifting”, un modo per dare una seconda vita agli oggetti. Se in passato ti limitavi a impacchettare di nuovo il dono già scartato per regalarlo a un tuo conoscente o amico, oggi hai anche la possibilità di guadagnarci qualcosa con eBay.it. Nel marketplace in cui si vende e si compra ci sono 180 milioni di potenziali acquirenti che stanno cercando proprio la console, il videogame, il pc, lo smartphone oppure l’orologio che hai ricevuto ma di cui non hai bisogno.

Rivendere i regali online: una scelta sostenibile e conveniente

Con eBay.it i regali che non usi più o dei quali hai ricevuto una versione più aggiornata diventano un modo per ottenere del denaro da investire in altri acquisti, ma soprattutto la possibilità di fare una scelta sostenibile, dando una seconda vita a un oggetto che altrimenti avresti buttato via.

Quando si parla di sostenibilità, l’online commerce per vendere e comprare è sempre in prima linea e lo è ancora di più con la campagna che vuole coinvolgere nuovi utenti privati. Dal 23 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 hai la possibilità di aumentare le vendite dei regali e degli oggetti a cui vuoi dare un’altra chance grazie al ritorno del regifting di eBay.it.

D’altronde, questa è una pratica che sta coinvolgendo sempre più persone. Confrontando il periodo 2020-2021 con l’anno precedente, il marketplace in cui si vende e si compra ha registrato un aumento importante nelle vendite di console (+86%) che ha trainato anche i videogame (+24%). Inoltre, le vendite di notebook e laptop sono cresciute quasi del doppio, senza dimenticare gli smartphone e cellulari che hanno avuto un incremento del 19%. Molto gettonati sono stati anche gli orologi, in crescita del 32%, ma il caso più emblematico è stato quello delle carte Pokemon, protagoniste di un vero e proprio boom con le vendite aumentate di oltre il 300%.

Ancora più guadagno con le commissioni ridotte

Tra i tanti obiettivi di eBay.it non c’è soltanto la sostenibilità, ma anche cambiamenti concreti per dedicare maggiore attenzione agli utenti. Ad esempio, per tutti i venditori non professionali dal 22 dicembre 2021 la commissione sul valore finale verrà ridotta dall’11,5% al 5% (oltre all’importo fisso di 0,35 euro che rimarrà invariato per ogni ordine). Ad esempio, se vendi uno smartphone a 100 euro, il costo finale sarà di 5,35 euro, cioè il 5% di commissione sul valore finale più 0,35 euro per ordine. In precedenza, invece, avresti speso 11,85 euro perché la commissione era dell’11,5% sul valore finale a cui venivano aggiunti 0,35 euro per ordine.

Quindi, dal 22 dicembre potrai risparmiare oltre il 50% sulle commissioni sul valore finale e non dovrai fare altro che scegliere il modo che preferisci per vendere i tuoi oggetti. Puoi decidere di mettere in vendita console, smartphone, videogiochi, pc, orologi e molto altro ancora tramite due modalità:

Compralo subito : con questa opzione stabilisci tu il prezzo a cui vuoi vendere l’oggetto

: con questa opzione stabilisci tu il prezzo a cui vuoi vendere l’oggetto Asta online: in questo caso è il miglior offerente che si aggiudica quello che hai messo in vendita

Un’unica piattaforma per gestire tutte le spedizioni

Magari ti stai domandando: ora che ho venduto il doppione o il regalo inutiizzato, come faccio a spedirlo? Anche in questo caso non devi preoccuparti, eBay.it ha pensato proprio a tutto con il Gestore delle spedizioni. Grazie a un’unica piattaforma puoi gestire tutto, spedendo comodamente da casa con un’assistenza costante che ti guiderà passo dopo passo.

Potrai avere la possibilità di ottenere un preventivo, approfittando allo stesso tempo di tariffe di spedizione ridotte fino al 40% con corrieri selezionati, decidere quanti pacchi spedire a un determinato acquirente e anche scegliere tra ritiro e consegna al domicilio.

Se quest’anno riceverai un regalo di Natale doppio o che rischia di non essere utilizzato, in fondo potrai essere felice perché finalmente c’è la soluzione che fa per te.