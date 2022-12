I regali doppi o inutilizzati meritano una seconda occasione: ora puoi venderli e guadagnare

Abbandonati nell’angolo più nascosto dell’armadio, impolverati insieme alle cianfrusaglie più impensabili in soffitta oppure trasformati nella presenza più ingombrante di una mensola: è questo il “triste” destino che tocca ogni volta ai regali non proprio indovinati. Succede puntualmente a Natale, ma anche in tantissime altre occasioni: scarti il pacchetto e scopri di avere già ricevuto lo stesso dono in precedenza, che la taglia o il colore non sono di tuo gradimento o che non è proprio quello che desideravi, sfoggiando un sorriso a 32 denti per non destare sospetti. Peccato che poi sia difficile capire come potrai gestire quel regalo indesiderato.

Il regalo può avere una seconda vita

Prima di metterti le mani nei capelli e organizzare piani diabolici per sbarazzarti del dono, fermati un secondo: sai che il regifting è il modo migliore per dare una nuova opportunità a tutti quegli oggetti che altrimenti sarebbero dimenticati per sempre? Proprio così, se nel caso dei gatti sono sette, c’è invece una nuova vita per i regali non azzeccati.

Con eBay.it, in particolare, il regalo sbagliato non esiste, anzi può anche farti guadagnare qualcosa. Grazie al marketplace in cui si vende e si compra, potrai vendere videogiochi, libri, vinili, orologi e molto altro ancora a tantissimi potenziali acquirenti a cui magari manca proprio uno di questi oggetti. Chi l’ha detto che un regalo sbagliato deve essere per forza un problema? Se è la prima volta che crei un’inserzione su eBay.it e riesci a vendere un oggetto che non vuoi più vedere, tra il 19 dicembre 2022 e il 15 gennaio 2023, potrai ricevere un buono di 5 euro da spendere direttamente sul portale.

Vendere il regalo sbagliato è semplicissimo

Se pensi che per vendere il regalo sbagliato devi essere un venditore professionista ti sbagli di grosso! Con eBay.it chiunque può pubblicare gratuitamente un’inserzione (ne hai ben 150 al mese da sfruttare), pagando soltanto una piccola commissione sul valore finale quando l’oggetto sarà stato acquistato. Il dono che non è stato di tuo gradimento potrebbe interessare a oltre 150 milioni di acquirenti in tutto il mondo, quindi non devi fare altro che seguire poche e semplici mosse:

Per la tua inserzione usa un titolo e una descrizione del regalo che possa attirare subito l’attenzione degli altri utenti

Rendi ancora più interessante il tuo annuncio scattando e pubblicando foto che possano mostrare in modo chiaro di che prodotto si tratta

Scegli tra le due opzioni di acquisto di eBay.it: grazie a Compra Subito puoi fissare il prezzo che ti sembra più giusto e che non può essere contrattato, mentre con Asta Online sono gli altri utenti a proportelo

Gestire le spedizioni è un gioco da ragazzi

A questo punto devi soltanto scegliere il servizio di spedizione che fa più al caso tuo, più sarà semplice e immediato e maggiore sarà il riscontro positivo da parte degli acquirenti potenziali. Con eBay.it non devi pensare proprio a nulla perché il marketplace in cui si vende e si compra ti mette a disposizione il suo Gestore delle spedizioni. Che cos’è? È una piattaforma da cui puoi gestire ogni aspetto, rimanendo comodamente a casa e risparmiando fino al 40% sulle spese di spedizione. Inoltre, potrai contare su un’assistenza costante che ti guiderà in ogni passaggio della vendita.