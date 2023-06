Quali sono i videogame più venduti che dovresti assolutamente provare

C'è un intero popolo di giocatori che non possono fare a meno di prendere in mano il joystick almeno una volta al giorno e cimentarsi, da soli o contro gli amici (anche online), nei propri videogiochi preferiti. Molti appassionati sono super fedeli a questo o quell'altro titolo, e non esplorano l'intero panorama di videogame che popolano, letteralmente, il mercato italiano ed europeo.

Videogame più venduti in super offerta

Se hai voglia di sperimentare qualche videogame in offerta e al miglior prezzo, questo è il periodo più giusto per fare un piccolo investimento. Su eBay.it, il marketplace che mette in comunicazione chi vende e chi acquista, è possibile trovare un vasto catalogo di titoli per le principali console, quelle più utilizzate dagli utenti di mezzo mondo.

Ma quali sono i videogame in offerta che non potete davvero perdervi? Di seguito, vi segnaliamo i titoli più venduti, quelli che più hanno appassionato - e stanno appassionando - i videogiocatori in Italia. Titoli di vario genere, che sapranno di certo tenervi compagnia durante i vostri momenti di relax e gioco 'spinto'.

Fifa 23

Fifa 23 è il videogioco per gli amanti del calcio e delle simulazioni calcistiche per eccellenza. Alzi la mano chi, almeno una volta nella vita, ha fatto correre i propri undici lungo i 90 metri di campo regolamentare. Sviluppato da EA Sports, è disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e Series S, Microsoft Windows, Nintendo Switch e Google Stadia.

Il trentesimo capitolo vede in copertina il fenomeno del calcio mondiale e francese Kylian Mbappe, asso in forza al Paris Saint-Germain; nella copertina 'ultimate edition', invece, la scena se la prende Samantha Kerr, fuoriclasse australiana del calcio femminile, che milita tra le fila del Chelsea, in Inghilterra.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Breath of the Wild è un videogioco action-adventure uscito sul mercato dei videogame nel 2017, sviluppato da Nintendo e pubblicato per Nintendo Switch e Wii U. Si tratta del diciottesimo capitolo della celebre saga di videogiochi The Legend of Zelda, premiato proprio a fine 2017 come miglior gioco dell'anno in assoluto.

In questo capitolo della saga, dopo un sonno durato 100 anni, Link si sveglia da solo in un mondo che non ricorda più. Adesso, l'eroe leggendario deve esplorare terre vaste e pericolose per ritrovare la memoria prima che Hyrule si perda per sempre. Armato solo di ciò che riesce a trovare, Link parte alla ricerca delle risposte e delle risorse di cui avrà bisogno per sopravvivere.

Mario + Rabbids Sparks of Hope

Mario + Rabbids Sparks of Hope è un videogioco strategico a turni sviluppato e pubblicato da Ubisoft nel 2022 per Nintendo Switch, seguito di Mario + Rabbids Kingdom Battle.

Nel nuovo capitolo, Mario, Luigi, Peach, Rabbid Peach, Rabbid Luigi e i loro amici sono impegnati in un'avventura galattica, per sconfiggere un'entità malvagia e salvare i loro alleati, gli Spark. Il videogiocatore dovrà esplorare pianeti viaggiando nella galassia, mentre svelerà misteriosi segreti e completerà avvincenti missioni.

Pokémon Scarlatto

Pokémon Scarlatto è un videogioco di ruolo della serie Pokémon per Nintendo Switch, pubblicato a novembre 2022. Si tratta del titolo che introduce la nona generazione della serie.

Pokémon Scarlatto presenta per la prima volta una struttura di gioco 'open world'. Il sistema di combattimento è basato sulla meccanica del fenomeno della teracristalizzazione, grazie alla quale i Pokémon possono trasformare il loro tipo in teratipo, potenziandone le mosse o acquisendo un tipo completamente nuovo.

Altri videogiochi da non perdere

Quelli che vi abbiamo presentato sono in assoluto i videogiochi più venduti, giocati e apprezzati dagli utenti nel corso degli ultimi mesi. Ma se i titoli non soddisfano pienamente le vostre esigenze e aspettative, su eBay.it potrete trovare moltissimi altri videogiochi che sapranno sicuramente fare al caso vostro. Tra questi, vi segnaliamo: