Vivi intense avventure con i migliori videogiochi per Playstation e Xbox scontatissimi

Con l’arrivo dell’autunno si ha voglia di trascorrere più tempo in casa e coltivare le proprie passioni. Se siete amanti dei videogiochi è arrivato il momento di mettervi dietro la vostra postazione di gaming, impugnare il controller e riprendere quello che avevate lasciato in sospeso durante l’estate.

I mesi più freddi sono l’occasione giusta per immergervi in mondi fantastici, sfidare i vostri amici e finalmente superare quel livello che tanto vi aveva fatto penare. Me se volete sperimentare qualcosa di emozionante e provare nuovi giochi, facendo un giro virtuale su eBay.it troverete tantissimi titoli che cattureranno la vostra attenzione non solo per la storia, ma anche per il prezzo.

Vediamo quali sono i giochi più interessanti che il marketplace in cui si vende e si compra ha deciso di scontare e che di sicuro entreranno a far parte della vostra collezione.

One Piece Pirate Warriors 4

Rufy e i pirati di Cappello di paglia sono tornati in questa nuova avventura portando con sé una storia scoppiettante e ambienti di gioco che vi lasceranno a bocca aperta. Dovete solo scegliere con la Playstation 4 tra i personaggi che preferite e affrontare i vostri nemici proprio come se foste all’interno dell’anime One Piece.

Clicca qui per acquistare One Piece Pirate Warriors 4 scontato dell’44%

Resident Evil 7 - Biohazard

Sempre un horror e sempre per la Playstation 4 è il videogioco Resident Evil 7 - Biohazard in offerta su eBay.it. Se amate questo tipo di avventura, il gioco vi offre la visuale isolata per una prospettiva totalizzante che coinvolge a 360 gradi assicurando un livello di realismo altissimo.

Clicca qui per acquistare Resident Evil 7 - Biohazard scontato dell’59%

UFC Sport 4

Se vi piacciono i giochi d’azione e di ruolo, UFC Sport per Xbox vi farà diventare un combattente esperto in grado di affrontare ogni avversario. Il vostro stile di combattimento e i traguardi dipendono da come personalizzate il personaggio che da principiante diventerà la nuova star del videogame. Potete decidere di combattere nel Kumite e nel Backyard, o sfidarvi con gli altri avversari nelle Blitz Battle o negli Online World Championship per essere eletti campioni indiscussi.

Clicca qui per acquistare UFC Sport 4 scontato dell’29%

Dead Space Remake

Dead Space torna rinnovato e per la Xbox offrendo un livello di gioco più coinvolgente attraverso un sistema visivo nitido e un audio più pieno. Il protagonista Isaac va alla ricerca della sua compagna. Livello dopo livello deve affrontare nemici sempre più spaventosi tentando di rimanere lucido.

Clicca qui per acquistare Dead Space Remake con uno sconto del 18%

Bloodborne

Tra i giochi di ruolo che non possono assolutamente mancare nella vostra collezione da gamer c’è Bloodborne. Il videogioco vi metterà davanti alle vostre paure più profonde mentre siete alla ricerca di risposte nell’antica Yharnam flagellata da una malattia che si diffonde rapidamente. Il vostro compito è sopravvivere e scoprire tutti i segreti della città attraverso una serie di azioni piene di pathos che vi metteranno in prima linea.

Clicca qui per acquistare Bloodborne con uno sconto del 25%