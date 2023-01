Fine settimana in montagna: abbigliamento e attrezzatura per divertirsi sulla neve

Inverno, temperature basse… voglia di staccare la spina? Cosa c’è di meglio se non organizzare un weekend in alta quota? Trascorrere alcuni giorni in montagna e dedicarsi allo sport invernale per eccellenza, lo sci, è l’occasione per rimanere in forma e respirare aria pura.

Se non ci sono dubbi sui benefici di una vacanza sulla neve, si è meno certi su cosa mettere in valigia, perché in fondo la montagna non è solo sport, ma anche piacevoli passeggiate tra i boschi e serate in bellissime baite. Per essere sicuri di avere tutto l’occorrente e affrontare il freddo senza rimpianti, prima di partire è importante stilare una lista dei capi d’abbigliamento e degli accessori da portare con te.

Come affrontare al meglio il freddo

Quando si tratta di neve la prima regola è stare al caldo per questo vestirsi a strati, minimo tre, è il segreto per affrontare le temperature basse e vivere serenamente le differenti attività. I capi devono essere traspiranti, impermeabili, trattenere il calore corporeo e adattarsi a ogni condizione climatica, dal vento alla pioggia.

L’abbigliamento adatto per un fine settimana in montagna

La montagna non è solo sci o snowboard, ma anche piacevoli passeggiate, escursioni e relax, quindi la valigia deve avere al suo interno tutto questo! Niente paura, non dovrai trascinare con te un pesante baule, devi solo scegliere capi versatili adatti alle diverse attività e in grado di abbinarsi tra di loro.

Se la tuta da sci, i pantacollant e la biancheria in tessuto tecnico per sciare sono una certezza, hai bisogno anche di qualche indumento da indossare durante il tempo libero. Maglioni, pantaloni imbottiti e scarponcini adatti a una passeggiata o al trekking, sono i capi passe-partout che ti faranno sentire al caldo ma con stile. Dopo una lunga giornata sugli sci, poi, per rilassarsi non c’è niente di meglio di una salto nella spa, quindi il costume diventa l’irrinunciabile da avere assolutamente in valigia per concederti una piacevole coccola.

Gli accessori di cui non puoi fare a meno

Se la valigia non basta, puoi portare con te un pratico zaino impermeabile in cui inserire gli accessori da avere sempre a portata di mano come gli occhiali da sole, i guanti e il cappello. I raggi del sole in montana possono essere molto forti e creare delle scottature per questo è bene proteggere le zone più esposte con la crema solare. Lo zaino poi, si può trasformare in una pratica borsa da sfruttare sulle piste e in cui inserire un thermos con una bevanda calda e il pranzo al sacco durante un’escursione o una discesa.

L’attrezzatura per gli amanti dello sci

La vacanza in montagna per te è sinonimo di sport? Allora il tuo primo pensiero prima di partire è l’attrezzatura da sci, soprattutto se non ami affittarla. Sci, snowboard, ciaspole, scarponi doposci sono indispensabili per vivere in pieno il fine settimana ad alta quota. A questi vanno aggiunti anche il casco, la maschera da sci e i guanti impermeabili. Di sicuro potrai dedicarti a differenti discipline e rendere il weekend davvero divertente.

Weekend in montagna con i bambini: cosa mettere in valigia

I bambini amano la neve e il fine settimana in montagna di sicuro sarà un’esperienza che non vedranno l’ora di vivere: inserire all’interno della valigia tutto l’occorrente diventa allora ancora più importante.

Un segreto per partire serenamente è dedicare una valigia solo per loro in cui inserire gli stessi capi d’abbigliamento degli adulti, ma pensati per i più piccoli. A questi devono essere aggiunti cappelli, sciarpe e guanti fondamentali per contrastare il gelo. Se i bambini sono abbastanza grandi da andare sugli sci, non bisogna dimenticare quelli adatti a loro, mentre per i più piccoli puoi optare per lo slittino così potranno giocare e divertirsi sulla neve.