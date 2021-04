Aspirapolvere e purificatori d’aria Xiaomi a prezzi scontati per una casa sicura e smart

I purificatori e gli aspirapolvere Xiaomi permettono di avere casa pulita e sana in modo semplice e smart

La primavera ormai è arrivata ed è l’occasione giusta per liberare casa dal grigiore tipico dell’inverno è far entrare il sole dedicandosi alle pulizie.

Eliminare la polvere con l’aspirapolvere è un metodo efficace, ma a volte non e sufficiente per rimuovere del tutto germi e batteri e in nostro aiuto arrivano i purificatori d’aria. Grazie al loro sistema di filtraggio restituiscono aria pulita e sana.

Per affrontare con il giusto mood le pulizie di primavera, gli elettrodomestici Xiaomi sono pronti a darci una mano. Il colosso cinese conosciuto soprattutto per gli smartphone ha deciso di ampliare il suo catalogo proponendo prodotti per la casa smart ed innovativi, disponibili su e.Bay.it.

Il coupon per pulire e risparmiare

Oltre a rendere facile le pulizie di casa, il marketplace in cui si vende e si compra, mette a disposizione un coupon che da martedì 6 aprile alle 9, fino a mercoledì 21 aprile alle 23:59 permette di risparmiare fino al 15%. Come?

il coupon è valido su tutti i prodotti presenti su una selezione di prodotti nella pagina Mi Fan Festival

il codice da utilizzare, prima di terminare l'acquisto, è PITMIFEST21

il valore del coupon è del 15%

lo sconto massimo è di 50€

ogni utente può utilizzare il codice sconto una sola volta

Aspirapolvere

Xiaomi G1 Mi robot aspirapolvere

Avere casa pulita mentre ci rilassiamo? Con questo robot aspirapolvere è possibile grazie alla navigazione intelligente che permette di creare una mappa della casa in tempo reale e senza il rischio di collisione contro pareti o mobili. Il sistema di aspirazione basato su quattro livelli, può affrontare efficacemente ogni tipo di pavimento. Il sistema formato da filtri a tre strati rimuove efficacemente la polvere anche quando siamo fuori casa, grazie al controllo tramite l’app MIHome. Perfetto in ambienti di grandi dimensioni, il robot ha una batteria da 2500 mAH che assicura una lunga autonomia.

Clicca qui per acquistare Xiaomi G1 Mi Robot Aspirapolvere

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro

Il robot vacuum Mop con il suo design semplice ma accattivante è l’assistente domestico che stavamo cercando. Intelligente ed efficiente può pulire fino a 180 mq senza rischio di rovinare i mobili grazie alla mappatura intelligente e ai sensori ad alta precisione. Il robot aspirapolvere rimuove la polvere, che viene raccolta all’interno di un apposito contenitore, ed effettua la pulizia a umido grazie al serbatoio dell’acqua. Pensato per farci trovare casa pulita al nostro rientro, il modello può essere controllato da remoto utilizzando l'applicazione MiHome.

Clicca qui per acquistare Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro

Xiaomi Mi mini aspirapolvere

Vivere in un ambiente pulito è importante, anche quando siamo fuori casa e grazie al mini aspirapolvere possiamo mantenere il nostro ufficio sicuro e privo di batteri. Con le sue misure compatte e il peso ridotto, il modello permette di eliminare la polvere e le briciole nascoste negli angoli più difficili da raggiungere come la tastiera del pc o i sedili dell’auto. Con le sue due modalità di aspirazione ha una durata che arriva fino ad un massimo di 30 minuti. Una volta terminate le pulizie i filtri si smontano facilmente per essere lavati con l’acqua, mentre la polvere può essere rimossa semplicemente con un solo tocco senza sporcarci le mani. Compatibile con cavi per telefoni e power bank può essere caricato ovunque ci troviamo e averlo sempre pronto all’uso.

Clicca qui per acquistare Xiaomi Mi mini aspirapolvere

Xiaomi Mijia Robot Vuoto Mocio

Eliminare la polvere sotto letti e divani non è semplice, ma con questo robot aspirapolvere possiamo raggiungere anche i posti più difficili. Il modello alto solo 82 mm arriva facilmente in ogni zona della casa, superando ostacoli e scalini grazie al sistema di mappatura. Il motore da 2200 Pa ha una potenza di aspirazione regolabile su 4 livelli e un serbatoio dell'acqua da 200 ml che può essere impostato su tre marce. Il sistema di filtraggio a 3 strati permette di eliminare anche il più piccolo granello di polvere per avere un ambiente sicuro. Con un’autonomia che arriva fino a 90 minuti, una volta scarico si ricarica automaticamente.

Clicca qui per acquistare Xiaomi Mijia Robot Vuoto Mocio

Purificatori

Xiaomi Mi Air 3H purificatore d’aria smart

Quando parliamo di inquinamento, spesso non pensiamo a quello domestico e i purificatori ci assicurano un ambiente pulito e sano. Questo modello dotato di monitoraggio della qualità dell’aria in tempo reale attraverso l’app MIHome, elimina fino al 99,7% delle particelle e fino a 0,3 micron grazie ai filtri Hepa. Il purificatore riesce a restituire aria pulita e in tutta la stanza grazie al motore che cattura l'aria dal basso e la espelle verso l'alto. Inoltre, è possibile controllare l’apparecchio da remoto semplicemente con lo smartphone che consente di accenderlo e spegnerlo se ci troviamo lontani da casa e ricevere una notifica quando è il momento di sostituire il filtro.

Clicca qui per acquistare Xiaomi Mi Air 3C purificatore d’aria smart

Xiaomi purificatore d'aria 3C

Vivere in un ambiente sano è importante, ma anche il design non deve essere tralasciato e questo purificatore incarna entrambe le esigenze. Il modello da interno total white, ha un display essenziale che lo rende un elemento d’arredo elegante e raffinato. Il purificatore estremamente silenzioso, può essere utilizzato a qualsiasi ora del giorno senza disturbare, ma restituendo aria pulita fino a 320 metri cubi all’ora arrivando ad eliminare il 99,99% di particelle. Tramite l'App MiHome è possibile monitorare la qualità dell'aria e la presenza delle polveri sottili oltre a impostare tutte le altre funzioni. Efficace per assorbire formaldeide, fumo di sigaretta, polvere e tutte le impurità che si poso trovare in casa rende l’ambiente sano.

Clicca qui per acquistare Xiaomi purificatore d'aria 3C

Xiaomi Air Purifier Pro H

Con l’arrivo della primavera i fiori sbocciano, riempiono le strade e la casa di colori, ma anche di polline che può essere particolarmente fastidioso per chi soffre di allergie. Con questo purificatore possiamo vivere serenamente in casa perché elimina efficacemente gli allergeni. La struttura a torre permette una maggiore circolazione dell'aria interna, per purificazione rapidamente ogni angolo della stanza, i filtri oltre al polline trattengono spore di muffa e peli di animali domestici, ma anche i fumi e gli odori della cucina, mantenendo fresca e profumata l'aria di casa.

Clicca qui per acquistare Xiaomi Air Purifier Pro H

Xiaomi Pro Purificatore d'aria sterilizzazione

La casa è il nostro luogo sicuro, ma la presenza dei mobili può diffondere nell’aria formaldeide e creare l’inquinamento domestico. Con il purificatore d’aria e i filtri in grado di eliminare il 99,97% delle particelle di PM, l’ambiente sarà sterilizzato e sicuro. Il potente sistema di flusso d'aria combinato, permette una maggiore circolazione dell'aria negli ambienti a velocità doppia. Con l'app Xiaomi MIHome, possiamo controllare a distanza il purificatore e impostare gli orari di accensione e spegnimento in qualsiasi momento.

Clicca qui per acquistare Xiaomi Pro Purificatore d'aria sterilizzazione

Xiaomi Viomi Air Purifier

Il purificatore Xiaomi Viomi Air Purifier non solo purifica l'aria dagli agenti inquinanti, ma anche da virus e batteri per avere un ambiente sicuro e aria pulita 24 ore su 24 grazie al suo funzionamento silenzioso che consente di azionarlo ad ogni ora del giorno. L'efficace filtraggio a quattro stadi composto da uno strato UV che uccide la maggior parte dei batteri e un filtro Hepa con ioni d’argento, crea un ambiente sicuro soprattutto se in casa ci sono bambini. Il design senza tempo, il display a Led chiaro e la struttura total white, permette al purificatore di adattarsi a ogni stanza della casa. L'applicazione MIHome permette di controllarlo direttamente da smartphone.

Clicca qui per acquistare Xiaomi Viomi Air Purifier