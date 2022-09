'Back to school' da supereroi: zaini e astucci della Marvel sono in super offerta

L'estate volge al termine e arriva quel periodo dell'anno in cui anziché ai bagni in mare o in piscina bisogna pensare a rinnovare tutti gli accessori per la scuola dei vostri figli. Spesso la spesa è molto onerosa, ma grazie a eBay.it, il marketplace che mette in comunicazione chi vende e chi acquista, potrete rifare il corredo scuola dei vostri figli senza spendere troppo.

A scuola con i supereroi Marvel

Vostro figlio ha bisogno di uno zaino nuovo, astuccio e materiale scolastico e non sapete dove battere la testa? Se volete una linea di prodotti originale e "fresca", potreste pensare di affidarvi alla linea scuola Marvel. Rientrare in classe dietro ai banchi di scuola, per vostro figlio, sarà un gioco da ragazzi, o meglio, da supereroi.

La linea è molto ampia, e potrete scegliere tra una vasta selezione di backpack, quaderni, astucci e accessori vari targati Marvel al miglior prezzo sul mercato. Ecco di seguito una selezione di prodotti in offerta che faranno sicuramente felice vostro figlio.

Astuccio Marvel Avengers

Ampio astuccio con doppio strato targato Marvel, già riempito con penne, matite, pennarelli, forbici e tutto ciò di cui vostro figlio potrebbe necessitare a scuola. Si tratta di un prodotto ufficiale, con Hulk, Thor e IronMan come protagonisti. Lo puoi trovare su eBay.it al miglior prezzo sul mercato.

Zaino Marvel Avengers

Resistente, capiente e colorato. È lo zaino per la scuola elementare che farà sicuramente felice tuo figlio: chi non vorrebbe entrare in classe, infatti, "vestito" da superoe? Questo backpack dispone di apertura facilitata, spallacci resistenti e schienale ergonomico, per garantire la miglior postura a tuo figlio, anche con molti quaderni e libri all'interno. Su eBay.it lo trovi a un prezzo mai visto prima, meno di 25 euro. Un'occasione da prendere al volo.

Accessori scuola a tema Spiderman

Su eBay.it puoi trovare questo kit completo per la scuola di tuo figlio, con protagonisti uno dei supereroi più amati del mondo Marvel: Spiderman. Il kit comprende tre accessori: diario da 10 mesi con copertina plastificata imbottita (i fogli a quadretti non sono datati e il segnapagina è in stoffa); astuccio suddiviso in 3 scomparti, rifinito ognuno con una chiusura a zip. Tombolino: un astuccio più compatto e dalla forma cilindrica, ideale per contenere tutto il materiale scolastico: penne, matite, gomme, e molto altro.

Quaderni Marvel

Cosa c'è di più importante, a scuola, di prendere appunti e svolgere i compiti con ordine? Per farlo, Marvel ha realizzato un linea di quaderni per i vostri figli a tema Spiderman, Ironman e Capitan America. Quadernoni a quadretti 5 mm, i più utilizzati in classe, caratterizzati da copertine super colorate e pagine spesse, con la grammatura ideale per evitare che l'inchiostro 'trapassi' da una parte all'altra. Su eBay.it puoi trovare in sconto un 'pack' da 5 quaderni, con copertine diversificate.

Altri prodotti Marvel in offerta

Tra i prodotti in offerta che potete trovare nel marketplace, e che potrebbero fare al caso di vostro figlio, potete trovare anche: