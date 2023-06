Tecnologia e innovazione digitale di imprese e istituzioni: Regione Puglia al "We Make Future"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Digitalizzarsi in un mondo sempre più volto all'innovazione e alla tecnologia è fondamentale. E lo è ancora di più nel settore dell'amministrazione e delle istituzioni al fine di rendere i propri servizi sempre più trasparenti, chiari, efficaci e sempre più al servizio dei cittadini.

Regione Puglia non è da meno e non si tira indietro davanti all'evoluzione delle tecnologie. Con questi obiettivi infatti negli ultimi anni la Regione ha avviato un percorso di riorganizzazione per uniformare e rendere omogenei i vari processi di digitalizzazione, avviati negli anni passati e non comunicanti tra loro poiché diversi, per rendere il tutto più fruibile e organizzato sotto una struttura digitale unica.

Alla fiera “We Make Future” di Rimini Regione Puglia è presente con uno spazio espositivo, perché è sì importantissimo essere online ed essere tecnologici ma anche esserci ed essere presenti fisicamente. Un'occasione per conoscere da vicino alcune delle migliori realtà produttive dell'innovazione pugliese. Nel padiglione C1 lo stand 49 ospita numerose start-up che grazie ai vari progetti la Regione finanzia. Dal Turismo alla tecnologia in campo medico, dalla transizione energetica a quella ecologia, Regione Puglia investe circa 5 miliardi di euro in temi fondamentali.

Tre giorni di laboratori, speech e presentazioni dedicati alle imprese e startup innovative pugliesi, alla transizione digitale nella pubblica amministrazione, al ruolo del digital nella comunicazione istituzionale e nell'e-health, tutte azioni sostenute dal Programma Operativo Regionale Puglia.