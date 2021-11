Il 2021 racconta la storia di un’Italia che vince

Fino ad oggi, il 2021 è stato un anno particolare; simbolo di una potenziale ripresa, ha, da subito, portato con sé un notevole carico di aspettative.

Oltretutto, la voglia di tornare alla normalità è stata, ulteriormente incrementata dagli importanti eventi sportivi che hanno costellato quest’anno; gli europei di calcio (sport che, si sa, polarizza l’attenzione e l'interesse degli italiani in maniera particolare) e le olimpiadi di Tokio (bloccate nel 2020 a causa della pandemia).



Sicuramente, ognuno ha desiderato che la squadra italiana di calcio, durante gli europei, dimostrasse il suo valore portando in campo un bel gioco.

Certo, ogni italiano ha coltivato, nel proprio cuore, la speranza che, almeno qualcuno tra gli atleti connazionali, vincesse una medaglia.

Quello che è successo, però, ha sorpreso tutti, andando oltre le più rosee aspettative: quest’anno, infatti, quasi a voler soddisfare un impellente desiderio di rivalsa, il tricolore ha dipinto il mondo.

Emozioni tutte italiane

Il 2021 si è attestato come un anno, davvero, eccezionale, segnato dai grandi risultati ottenuti grazie all’impegno degli atleti italiani.

L’estate passata ha, infatti, visto la vittoria italiana dei campionati europei di calcio.

Per quanto riguarda le olimpiadi, l’Italia si è aggiudicata ben 40 medaglie ripartite tra oro, argento e bronzo, superando i precedenti record di Roma 1960 e Los Angeles 1932.

Straordinario il risultato ottenuto anche durante le paralimpiadi di Tokyo, dove gli atleti italiani hanno ottenuto 69 medaglie, superando quelle vinte a Rio 2016.

Nel ciclismo, dopo 22 anni, l’Italia si è aggiudicata la vittoria nella classica competizione ciclistica Parigi-Roubaix e, nel tennis, per la prima volta in 144 anni, Wimbledon ha visto un italiano giocare la finale.

Eppure, il Belpaese non si è distinto solo nell’ambito sportivo.

Il 2021 segna, anche, il Nobel per la fisica assegnato allo scienziato italiano Giorgio Parisi.

Inoltre, non bisogna dimenticare il settore musicale: i Måneskin, infatti, dopo aver vinto l’Eurovision, si sono lanciati nella scalata delle classifiche internazionali.

Una vera e propria scorpacciata di titoli, vittorie e risultati: ora ci vuole, solo, una meritata pausa per festeggiare.

Operazione #bravaitalia

MSC Crociere, data la situazione straordinaria, ha deciso di inaugurare il suo profilo italiano Instagram celebrando gli eccezionali risultati ottenuti dagli sportivi italiani con l’operazione #bravaitalia.

Per l’occasione, organizzerà uno speciale evento streaming, che si terrà il 9 novembre alle 14.00 su Instagram. La pagina da seguire per poter vedere la diretta è @msccrociereitalia.

Dato che tra le vittorie più emozionanti rientra, senza dubbio, la memorabile tripletta delle atlete connazionali alle Paralimpiadi, saranno proprio loro le protagoniste della diretta Instagram.

Ambra Sabatini, (che ha realizzato il record del mondo con i suoi 14''11), Martina Caironi e Monica Graziana Contrafatto (che hanno trionfato nei 100 metri) lanceranno una Challenge Instagram Live, direttamente dalla nave da Crociera MSC Grandiosa, dove, in un ambiente che offre un momento di - meritato - relax, risponderanno alle domande di tutti gli amici di MSC Crociere.

Inoltre, si connetteranno alla diretta anche altri personaggi, sia legati al mondo dello sport che avvezzi ad altre realtà, come Massimiliano Rosolino, Ludovica Bizzaglia, RDS e Wendy di PiratinViaggio e tanti altri amici del mondo dello sport e dello spettacolo.



L’hashtag #bravaitalia è stato pensato come ringraziamento per il grande impegno profuso dagli atleti, nonché come augurio e incoraggiamento per tutti coloro che, con fatica, hanno perseguito i propri obiettivi , piccoli o grandi che fossero.



Il 9 Novembre sarà, quindi, un’occasione imperdibile per celebrare un anno di incredibili successi.