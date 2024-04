Robot rasaerba e intelligenza artificiale: il futuro è oltre la soglia di casa

Forse non ve ne eravate accorti, visti i nuvoloni, ma la primavera è arrivata. E, come ogni anno, arriva anche il momento di sfoderare il pollice verde per occuparsi del proprio giardino di casa.

Presto, infatti, l’erba inizierà a crescere, i fiori spunteranno… come funghi e, se non state attenti, finirà che, quello che avevate immaginato come un perfetto giardino all’inglese, si trasformi in una giungla impraticabile, piena di erbacce infestanti e steli che arrivano alle ginocchia.

Ma non vi preoccupate, il machete non servirà. Perché, ancora una volta, forse, non siete stati attenti: oggi, infatti, c’è la tecnologia a darci una mano.

Dal classico tagliaerba al robot rasaerba intelligente: come si è evoluto il giardinaggio domestico

E allora, se un tempo dovevate spingere il classico tagliaerba, sudando mille camicie per ottenere risultati a mala pena apprezzabili, da qualche anno molti di voi si sono dotati di comodi robot rasaerba, che svolgono buona parte del lavoro di giardinaggio domestico al posto vostro.

E se ciò ancora non bastasse, oggi il progresso tecnologico è avanzato ancora e, quel robot rasaerba che vi sembrava tanto avanzato, ha in realtà fatto un ulteriore passo in avanti, diventando un device intelligente, grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale nella sua programmazione.

Insomma, oggi potete avere al vostro servizio un vero e proprio assistente del verde, capace di gestire in completa autonomia il taglio del prato, con una precisione e una rapidità mai raggiunte in precedenza, regalandovi finalmente, momenti di pace, di relax e il giardino che meritate.

Ambrogio il robot rasaerba è tornato, più intelligente e tecnologico che mai

L’idea di un robot rasaerba intelligente arriva da Zucchetti Centro Sistemi, azienda leader dell’innovazione tecnologica che, innovando una volta di più, ha realizzato un upgrade del suo prodotto di punta, Ambrogio il robot rasaerba.

Zucchetti Centro Sistemi ha, infatti, lanciato la nuova gamma Ambrogio NEXTLINE AI, con modelli dotati delle più avanzate tecnologie integrate con intelligenza artificiale. Una vera e propria scommessa sul futuro, realizzata coniugando, in un modello All-In-One multi-tecnologico, diversi elementi d’eccellenza, tra i quali:

Sistema satellitare RTK

RTK Rada Erba con intelligenza artificiale

Sensori ad Ultrasuoni per ostacoli e baratri

per ostacoli e baratri Gestione dati e coordinate in Cloud attraverso una connessione 4G

attraverso una connessione 4G Mappatura virtuale dell’area di lavoro e post-editing in tempo reale

dell’area di lavoro e post-editing in tempo reale Sistema di taglio con o senza filo perimetrale

con o senza filo perimetrale Made in Italy, garanzia di qualità, autenticità e stile italiano

Tutte caratteristiche che danno un unico grande risultato: un taglio di precisione perfetto e un’esperienza di giardinaggio senza precedenti.

Tutto grazie a un robot rasaerba capace di imparare e apprendere in autonomia le specificità del singolo giardino, così da migliorare l’efficienza delle sue prestazioni e offrire vantaggi innegabili all’utilizzatore.

Ambrogio NEXTLINE AI: i vantaggi di una scelta tecnologica

La gamma Ambrogio NEXTLINE AI regala, infatti, benefici in termini non solo di resistenza e precisione, supportate dalla conoscenza della posizione al centimetro in ogni momento, ma anche di configurazione flessibile, permettendo di gestire al meglio le specifiche esigenze di taglio in ogni zona del giardino.

Il risultato lo si potrà misurare in risparmio di tempo, dato dalla rapidità con cui il robot rasaerba svolge il lavoro, e nella maggiore disponibilità di tempo libero che concede il potersi affidare a un comodo e pratico assistente del verde altamente tecnologico.

Date un taglio al passato, il futuro è già qui

Già, perché qui, in definitiva, parliamo di innovazione, di robotica e di intelligenza artificiale, che si uniscono per supportare l’uomo comune nello svolgimento di un’attività quotidiana come il giardinaggio domestico.

E allora, non vi resta che superare la soglia di casa e, camminando su un soffice prato perfettamente tagliato da Ambrogio NEXTLINE AI, iniziare il vostro viaggio verso il futuro.