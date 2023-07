Che cos'è un interporto, come funziona e perché è importante per l'economia di un paese: ne parliamo con Roberto Tosetto

Cosa c’è dietro alle merci che ogni giorno troviamo sugli scaffali dei supermercati, nei negozi o nei centri commerciali? Non solo un apparato produttivo enorme ma anche un complesso sistema logistico che muove le merci in export ed in import e le distribuisce all’interno del Paese. Una rete che funziona come un orologio, i cui nodi porti, aree logistiche e, appunto, interporti, sono funzionalmente connessi tra loro.

Il trasporto delle merci è quindi fondamentale, ma ha un impatto sull’ambiente che la moderna logistica sta progressivamente riducendo in modo significativo. Gli interporti sono oggi un nodo fondamentale e insostituibile per arrivare a una logistica efficiente e sostenibile. Ma che cosa sono esattamente e come funzionano? Ne parliamo con Roberto Tosetto direttore generale di Interporto Padova, uno dei principali interporti italiani da anni impegnato nel promuovere l’intermodalità e l’innovazione tecnologica in ambito logistico.

Che cos'è un interporto

“Un interporto è un’infrastruttura nella quale le merci che viaggiano dal punto A al punto B passano da una modalità di trasporto ad un’altra - spiega Tosetto - In generale le merci, che oggi viaggiano in container, casse mobili e semirimorchi, passano dalla strada alla ferrovia e viceversa. Questa è l’intermodalità. Significa utilizzare il treno sulle lunghe distanze e i camion per gli ultimi 50–100 km al massimo. Nel nostro terminal di 300 mila mq, ogni anno movimentiamo circa 8000 treni da e per i principali porti italiani, europei e per altri Interporti simili al nostro in Europa. Grazie ai nostri binari lunghi 750 metri ogni treno trasporta almeno 40 container o 40 semirimorchi. Il conto è presto fatto: per trasportare un container o trainare un semirimorchio ci vuole un camion, significa che 320.000 viaggi in camion sulle lunghe distanze sono sostituiti dal treno con un enorme risparmio in termini di energia consumata e di emissioni. Per questo l’intermodalità è il pilastro della logistica sostenibile”.

Ma come avviene questo scambio tra il treno e i camion? “Prendiamo uno dei treni che ci collegano con Genova: - spiega Tosetto - i container scaricati dalle navi vengono caricati sul treno e rapidamente arrivano a Padova fino al nostro Terminal Intermodale dove operano 5 grandi gru elettriche a portale. Queste gru li agganciano dall’alto e li caricano sui camion che sono pronti lungo il binario in piazzole numerate. Una volta carico, ogni camion esce dal terminal e si dirige verso la località di consegna del suo container. Il treno poi viene caricato con un procedimento inverso con altrettanti container in export destinati al porto provenienti dalle imprese di tutto il Nord Est”.

Un servizio fondamentale per l’economia del Nord Est, certificato anche dai numeri: nel 2022 sono stati circa 390 mila le unità di carico intermodale movimentate nell’Interporto di Padova pari a 13,4 milioni di tonnellate, il 43% delle quali via ferrovia. Se pensiamo che in Italia la percentuale di merce che viaggia in ferrovia è pari all’ 11% del totale è senza dubbio un risultato di rilievo.

Innovazione e sostenibilità

Ma come si gestisce un flusso così complesso? “Negli ultimi 15 anni abbiamo investito complessivamente circa 100 milioni di euro in infrastrutture avanzate e innovazione gestionale e tecnologica, - spiega Tosetto - una scelta che fa di Interporto Padova l’infrastruttura del genere più avanzata d’Italia. L’adozione delle gru elettriche a portale è stato il primo elemento strategico che ci ha permesso di aumentare l’efficienza. Poi abbiamo puntato su digitalizzazione e automazione. La digitalizzazione ci ha permesso dematerializzare le procedure, e di iniziare il processo di automazione del terminal. Abbiamo già automatizzato i gate di ingresso e uscita dei camion riducendo drasticamente i tempi necessari per caricare o scaricare un container, che adesso sono mediamente di 30 minuti. Intanto stiamo lavorando per realizzare entro il 2024 anche l’automazione delle operazioni di carico e scarico delle gru elettriche a portale, che saranno senza uomo a bordo".

La sostenibilità della logistica in un interporto è insomma un mix di intermodalità, digitalizzazione e automazione che assicura la massima efficienza di un sistema oggettivamente molto complesso. Interporto Padova, per ora unico in Italia ha fatto un ulteriore passo, quello di affidarsi sempre di più all’energia elettrica prodotta con il fotovoltaico.

“Proprio in questi giorni abbiamo presentato un impianto della potenza di 1 MW da energia solare dedicato al terminal, - conclude Tosetto - che prevede un sistema di accumulo di energia, che ci permette di utilizzare l’energia pulita e autoprodotta per alimentare le gru a portale e le altre strutture del terminal. Siamo fra i primi a realizzare una cosa del genere, grazie alla tecnologia sviluppata da OmnisPower Italy, concettualmente molto semplice ma in realtà estremamente complessa, basta pensare che le gru sono alimentate in media tensione a 20 mila Volt. Uno degli elementi più interessanti è il software predittivo che permette di gestire le numerose variabili in gioco, dall’irraggiamento solare, alle curve di consumo delle gru in relazione al traffico e alle operazioni da svolgere nel terminal. L’obiettivo è l’autonomia energetica anche alla luce delle possibili perturbazioni nel costo dell’energia che abbiamo visto di recente, e lo sfruttamento intelligente delle superfici altrimenti improduttive dell’area come i tetti, le rotatorie e tutti quegli spazi interclusi di difficile utilizzo”.