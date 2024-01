Ancora pochi giorni per iscriversi ai test d’ingresso in Medicina e Odontoiatria

La scelta universitaria non è mai semplice, e spesso lo scarso tempo a disposizione tra la maturità e l’inizio del nuovo anno accademico non aiuta a prendere una decisione consapevole. Tante volte le strade ‘sbagliate’ sono figlie della fretta che si somma alla normale confusione che un ragazzo appena uscito dalle superiori si trova ad affrontare per risolvere l’atavico dilemma del “cosa farò da grande?”.

Per fortuna, sono previsti anche dei test d’ingresso universitari molto prima rispetto alle iscrizioni autunnali, come nel caso dei bandi che UniCamillus, l’Ateneo Medico Internazionale, ha pubblicato recentemente per la sede di Roma e per quella di Venezia.

Test aperti anche agli studenti delle superiori

Entro le ore 13:00 del 2 febbraio sarà possibile iscriversi ai test d’ingresso per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico sia in Medicina e Chirurgia che in Odontoiatria e Protesi Dentaria: i partecipanti saranno non solo i diplomati, ma anche gli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di II grado che ancora non hanno conseguito la maturità.

Questo si rivela un modo utilissimo per assicurarsi il proprio futuro, in modo da sostenere gli esami di maturità in tutta tranquillità, godendosi quindi l’estate senza dover studiare anche per le selezioni universitarie. Ma non solo: non è da sottovalutare la forte riduzione dello stress anche nella stessa preparazione dell’esame di Stato, con una motivazione in più a conseguirlo ed un pensiero in meno nello studio.

Doppia chance di superare il test

Il vantaggio di partecipare a questa sessione di test non si esaurisce qui: i partecipanti, infatti, avranno la possibilità di provare il test per ben due volte per ogni corso di laurea, con il punteggio più alto – tra i due tentativi – considerato come valido.

Le date sono 9 e 16 febbraio nel caso di Medicina e Chirurgia, sia per la sede di Roma che per la nuova sede di Venezia; 8 e 15 febbraio per il test di Odontoiatria e Protesi Dentaria (sede di Roma).

Ma non solo: se parliamo di Medicina, il test d’ingresso potrà essere tentato per ben quattro volte, ossia due volte a Roma e due volte a Venezia. I test, infatti, si terranno online in modalità home-based, comodamente col proprio dispositivo e dal proprio domicilio, per cui – nella stessa data e in orari diversi – lo studente interessato a Medicina in entrambe le città potrà tentare il test con una doppia chance.

La doppia opzione di tentare il test e la doppia possibilità di scelta della sede (per Medicina) presenta l’ulteriore vantaggio della quota di partecipazione – di € 180,00 – che si paga una volta sola, anche a fronte di quattro tentativi nella prova d’ingresso.

I posti sono così suddivisi: 425 per Medicina a Roma, 80 per Medicina a Venezia e 75 per Odontoiatria a Roma.

L’iscrizione al test d’ingresso avviene solo per via telematica, a questo indirizzo: https://www. unicamillus.org/it/iscrizione- al-test/

Un Open Day per conoscere l’Ateneo

I dati dell’ultimo rapporto di Almalaurea hanno premiato UniCamillus in quanto a soddisfazione degli studenti (90,2%), laurea conseguita in tempo (96,9% di studenti in corso), stato occupazionale raggiunto all’interno del primo anno post-laurea (più del 90%).

Per presentare i propri corsi di laurea, le proprie strutture e i propri docenti, lo staff di UniCamillus ha organizzato un Open Day per sabato 20 gennaio 2024 alle ore 9.00: l’evento è aperto a tutti, previa registrazione a questo link.

Per ulteriori informazioni, scrivere a infocenter@unicamillus.org.