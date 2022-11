Educazione: uno sguardo al futuro

É un domani ricco di sfide quello del mondo dell'educazione: ripensare ai modelli di apprendimento è una necessità sempre più impellente. Per questo è più vivo che mai il dibattito su come conoscenza, apprendimento e istruzione vadano reimmaginate. Queste sfide non sono certo limitate all'educazione ma riflettono anche le urgenze globali: sostenibilità, inclusività e rapporto con la tecnologia.

Educazione e sostenibilità

L’obbiettivo del settore dell’educazione nell’ambito della sostenibilità deve mirare ad educare alla sostenibilità, per far sì che le nuove generazioni diventino agenti del cambiamento. Questo approccio deve essere mirato a sviluppare competenze che permettano di riflettere sulle azioni, prendendo in considerazione il futuro impatto sociale, culturale, economico e ambientale, da una prospettiva sia locale, sia globale.

Educazione e inclusività

Oggi l'educazione deve mirare all'inclusività per rendere ogni studente un cittadino della propria comunità. Ma anche un’educazione che faciliti il dialogo interculturale e contrasti l’abbandono scolastico, il bullismo e ogni forma di prevaricazione e pregiudizio, veicolando valori di giustizia sociale e rispetto dei diritti umani e delle diversità: è questo il traguardo a cui ambire.

Educazione e tecnologia

Quando guardiamo al futuro della tecnologia è facile individuare nel Metaverso il prossimo protagonista assoluto. Questo nuovo strumento ha grandissime potenzialità nell’ambito dell’educazione: la realtà virtuale può far apprendere in modo attivo, ludico ed esperienziale. Il valore aggiunto che una tecnologia del genere può offrire al mondo dell’educazione è una completa rivoluzione dello spazio di apprendimento che diventa così interattivo, coinvolgente e stimolante.

Università degli Studi Guglielmo Marconi: l’università del futuro, oggi

Con UniMarconi da oggi il corso di Laurea si sceglie nel Metaverso: grazie al progetto realizzato con Eyeris, Unimarconi si è dotata di una vera e propria infrastruttura digitale con molteplici ambientazioni create con lo scopo di far vivere un’esperienza immersiva ed interattiva agli studenti. Quattro spazi virtuali ricostruiti digitalmente: un infopoint, un auditorium, un’area test e una hall di ingresso. Lo studente che si collegherà al metaverso Unimarconi, avrà la possibilità di creare e personalizzare la propria identità digitale decidendo ogni singolo aspetto del proprio avatar.

Le varie ambientazioni create e che gli studenti potranno visitare saranno collegate grazie a dei portali virtuali che teletrasporteranno lo studente nei vari ambienti disponibili. Una hall principale accoglierà i ragazzi: l’intera facciata (simbolo fondamentale della sede Unimarconi) è stata ricostruita con tecnologie avanzate di 3d modelling, e sono stati realizzati ambienti dove i ragazzi potranno interagire in un’ambientazione living caratterizzata da alberi e piante per valorizzare il concetto di green. L’auditorium, che potrà ospitare più di 400 ragazzi, sarà lo spazio digitale dove gli studenti potranno partecipare ad eventi e convegni. C’è poi una Info-room, dove i primi operatori del metaverso con il proprio avatar accoglieranno ed aiuteranno lo studente ad ambientarsi in questa nuova realtà, illustrando l’offerta formativa e i principali servizi dell’ateneo. Ed infine una Testroom, caratterizzata da diverse esperienze a cui lo studente potrà partecipare, adatta a far comprendere il potenziale del Metaverso.

UniMarconi: non solo Metaverso

L’impegno di UniMarconi di far fronte alle sfide del futuro non si limita al mondo della tecnologia: già nel lontano 2014 l’Università ha avviato il suo progetto UniMarconi for Planet, realizzando ricerche scientifiche multidisciplinari sulle peculiarità dell’insegnamento telematico dal punto di vista dei vantaggi in termini di sostenibilità socio-economico-ambientale, e perseguendo obiettivi di miglioramento continuo in tale ambito. L’ateneo fa parte, inoltre, della Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (RUS): la prima esperienza di coordinamento e condivisione tra tutti gli Atenei italiani impegnati sui temi della sostenibilità ambientale e della responsabilità sociale. La finalità principale della Rete è la diffusione della cultura e delle buone pratiche di sostenibilità, sia all’interno che all’esterno degli Atenei, in modo da incrementare gli impatti positivi in termini ambientali, etici, sociali ed economici delle azioni poste in essere dagli aderenti.

