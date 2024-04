La rivoluzione tridimensionale: Additive Manufacturing

Al pari di Intelligenza Artificiale, robotica e automazione, l’Additive Manufacturing sta rivoluzionando l’Industria. Si tratta di una tecnologia che permette, a partire da un modello digitale, di progettare e produrre oggetti tridimensionali.

Il vero vantaggio è che il file, una volta creato, può essere stampato in qualsiasi luogo, di fatto riducendo di molto i tempi: la velocità di esecuzione, legata a una versatilità mai vista prima, fa sì che l’impatto su tutta la catena produttiva sia davvero enorme.

Verso la mass customization

Un’altra novità rispetto al passato è la possibilità di creare prodotti, anche complessi, utilizzando quantità minori di materia prima e abbattendo i costi lungo la catena. Inoltre, le tecnologie additive consentono una massima personalizzazione del prodotto in tempi altrettanto rapidi.

La tecnologia di per sé non è totalmente nuova; a essere cambiato è il contesto. L’uso sempre più massiccio di stampanti 3D e l’introduzione di nuove tecnologie di stampa hanno portato a un aumento di materiali disponibili, portando di fatto l’Additive Manufacturing verso la mass customization.

Un’opportunità per aumentare l’efficienza

Tutto ciò non è in concorrenza con la manifattura tradizionale, al contrario offre alle aziende una grossa opportunità per rendere più efficiente la produzione, più sicura la catena logistica e più sostenibile il tutto.

Ma la vera sfida del futuro è integrare sempre di più Intelligenza Artificiale e automazione, verso una produzione additiva capace di creare in serie componenti diverse per altrettante aree e settori.