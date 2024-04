Industria 4.0 tra Realtà Aumentata e Virtuale

La Realtà Aumentata e quella Virtuale sono ormai entrate nelle fabbriche. Parliamo di tecnologie arricchiscono il mondo fisico attraverso il filtro digitale: la prima permette di sovrapporre elementi esterni all’ambiente reale; la seconda è il tramite per far vivere un’esperienza immersiva.

Ma qual è il loro apporto sostanziale nell’Industria 4.0?

Ridurre i tempi e migliorare i processi produttivi

Realtà Aumentata e Virtuale migliorano i processi produttivi. Utilizzando, per esempio, grandi quantità di dati, gli operatori possono prevenire guasti e intervenire in anticipo con soluzioni ad hoc.

Inoltre attraverso queste tecnologie si può ottimizzare la realizzazione dei progetti senza arrivare per forza alla prototipazione, diminuendo i tempi e tagliando i costi.

Simulare un ambiente industriale

Allo stesso modo sia l’AR che la VR favoriscono l’efficienza logistica, riducendo la possibilità di errori e generando un guadagno economico, così come la sicurezza sul lavoro poiché ogni processo risulta più fluido.

AR e VR consentono agli operatori di controllare in maniera costante lo stato di lavoro dei macchinari, ma ancora più sorprendente è il loro utilizzo per simulare l’ambiente industriale: con la creazione di uno scenario in cui sono presenti cantieri e contesti complessi, si possono valutare i rischi e formare i lavoratori per intervenire.

La fabbrica intelligente è il modello del futuro, l’ambiente in cui i sistemi e le persone sono interconnessi fra loro in un’ottica di produzione sempre più ottimizzata.