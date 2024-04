Saper gestire i processi produttivi in ottica 4.0

Viviamo in un’epoca sempre più smart. L’industria, l’economia e gli stessi lavoratori operano in un ambiente competitivo, veloce, costantemente soggetto a cambiamenti ed evoluzioni. In che modo le aziende devono adattarsi a questo trend 4.0 che sembra inarrestabile?

Adattarsi ai cambiamenti per andare incontro alle nuove esigenze

Per non farsi schiacciare dalla concorrenza le imprese dovranno inglobare le trasformazioni e abbracciare l’innovazione, in tutte le sue forme. Ma soprattutto dovranno adottare una visione smart anche nell’organizzazione del lavoro, migliorando i processi produttivi.

Un errore da evitare è trascurare l’approccio umano, così come l’importanza della formazione per il personale. Oppure non monitorare le proprie procedure e, di conseguenza, non sapere come intervenire per migliorare la produzione: tutto ciò che si trasforma in bene o servizio deve andare incontro alle esigenze dei clienti, per questo bisogna essere flessibili e sapersi adattare anche velocemente alle richieste.

Cambiare la cultura del lavoro e dell’organizzazione

L’industria 4.0 può contare su un bagaglio tecnologico avanzatissimo, consentendo alle aziende di avere a disposizione grandi quantità di dati da cui trarre possibili miglioramenti futuri. Le decisioni possono essere prese con molta più precisione, ma allo stesso tempo tutta l’infrastruttura deve remare nella stessa direzione.

La digital transformation – e quindi la digitalizzazione dei processi – comporta mutamenti culturali all’interno dell’azienda. Il personale va sensibilizzato e formato sull’importanza del cambiamento e dell’acquisizione delle nuove competenze. Allo stesso tempo, con obiettivi chiari e aggiornamenti costanti la digitalizzazione deve essere integratafino a riguardare ogni reparto.

Sarà l’integrazione tra tecnologia e fattore umano a cambiare l’organizzazione del lavoro e l’operatività quotidiana, aumentando la competitività dell’azienda e migliorando i processi.