Dall'ITS Academy pugliese al Giappone per ampliare le conoscenze nel settore ferroviario: la parabola del barese Davide Lippolis

Dalla passione per i treni a un'esperienza lavorativa in una delle principali multinazionali del settore ferroviario: la storia di Davide Lippolis è un esempio di come la determinazione e la formazione possano trasformare un sogno in realtà.

La sua avventura professionale inizia con i corsi di specializzazione dell'ITS Cuccovillo di Bari, dove si distingue tra i migliori 16 studenti. Grazie a questo risultato, Lippolis ha l'opportunità di partecipare a un viaggio in Giappone, un'esperienza formativa unica che gli permette di immergersi nella cultura nipponica e visitare aziende di prestigio come Mitsubishi.

Lippolis ricostruisce le tappe del suo percorso formativo, sottolineando l'importanza del tirocinio in Alstom, dove ha potuto mettere in pratica le conoscenze acquisite e sviluppare competenze cruciali nel settore ferroviario. Questa esperienza si è rivelata fondamentale per la sua crescita professionale, offrendo una prospettiva internazionale e la possibilità di entrare in contatto con le eccellenze del settore.