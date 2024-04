L’impatto del 4.0: una nuova prospettiva lavorativa

Le tecnologie digitali, com’è noto, stanno impattando il mondo del lavoro in maniera irreversibile. In alcune aree la trasformazione è ancora più radicale: l’interazione uomo-macchina, l’uso dei dati e degli analytics, le tecnologie additive.

Nuove figure professionali e competenze aggiornate

L’evoluzione dell’Industria 4.0, dove la produzione è sempre più automatizzata e i sistemi interconnessi, passa soprattutto dall’interazione uomo-macchina, dove queste ultime sono in grado di apprendere ed essere più efficientiimmagazzinando e analizzando i dati. Un contesto che comprende, dunque, Machine Learning, Internet of Things, Big data e Realtà aumentata.

La trasformazione colpirà – come già sta colpendo – anche i lavoratori, con la creazione di nuove figure professionali e la richiesta di competenze aggiornate. Adeguarsi al cambiamento sarà un must: le abilità dovranno essere più specifiche, ma non potranno mancare capacità di problem solving, creatività e pensiero critico.

L’interconnessione ancora più stretta tra le macchine porterà a una vera e propria manutenzione preventiva, aumentando gli standard di qualità e sicurezza. Le fabbriche intelligenti saranno capaci di prevedere nel minimo dettaglio i rischi e cambiare programma in corso d’opera.

Le prospettive lavorative

In questo contesto si fanno largo, come già accennato, nuove professionalità. A partire dagli ingegneri di processo, in grado di sviluppare e collaudare processi di produzione automatizzati, così come i tecnici preposti alla manutenzione, responsabili del funzionamento delle tecnologie di automazione.

Allo stesso modo, un posto di primo piano lo occuperanno i data analyst, fondamentali nell’analisi dei dati e del loro eventuale impiago per rendere più efficienti i processi. In ultimo, un occhio di riguardo agli esperti di cybersecurity: con la digitalizzazione la sicurezza informatica è diventata troppo importante e il ruolo di queste figure irrinunciabile per garantire adeguata protezione ai sistemi di produzione.