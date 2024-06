ITS Academy: trasformare la propria passione in lavoro grazie alla formazione degli ITS Academy

Ogni anno tanti studenti prossimi al diploma si trovano a scegliere il percorso da intraprendere per il proprio futuro. Si tratta di un momento che molti vivono con incertezza. Talvolta per mancanza di consapevolezza riguardo alle proprie attitudini, altre volte sembra difficile trovare l’opportunità giusta.

È utile, però, sapere che esistono importanti occasioni da sfruttare e nuove offerte formative. Tra queste gli ITS Academy, istituti tecnologici superiori che offrono corsi post diploma gratuiti secondo lo schema learning by doing: una didattica basata sulla pratica e sull’esperienza, ma soprattutto progettata ed erogata in sintonia con le aziende.

Corsi post diploma ad alta specializzazione tecnologica

In Puglia l’ITS Academy Cuccovillo è uno dei primi istituti tecnici superiori che ha avviato la formazione duale – cioè formando i futuri tecnici in aula e sul campo – con l’obiettivo di qualificare figure ad alta competenza tecnologica ora difficilmente reperibili sul mercato.

L’evoluzione sempre più rapida del digitale ha, infatti, aumentato la richiesta di nuovi lavoratori specializzati, in particolare nella meccatronica applicata a diversi settori. L’ITS Academy Cuccovillo offre una vasta gamma di corsi biennali post diploma rivolti a diversi ambiti: Automotive, Realtà Virtuale e Stampa 3D, Automazione e Robotica, Ferroviario, Digital Construction, Industria 4.0, Industrial Designer.

Formazione in aula e stage in azienda

Gli iscritti ai percorsi dell’ITS Academy Cuccovillo alternano lezioni in aula a esperienze di almeno 5 mesi in un’azienda partner: lo scopo è proprio quello di mettere immediatamente in pratica le conoscenze acquisite e formare figure specializzate in base alle reali necessità delle aziende.

I corsi iniziano entro ottobre e terminano entro 21 mesi, per un totale di circa 2200 ore di formazione. Per accedervi bisogna svolgere un test di selezione multidisciplinare e un colloquio di carattere tecnico-motivazionale; successivamente gli studenti selezionati partecipano ad alcune lezioni di allineamento, allo scopo di avere un livello di partenza omogeneo.

Tutti i corsi sono gratuiti, perché finanziati con fondi europei e approvata da Regione Puglia e Ministero dell’Istruzione e del Merito.