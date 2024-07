Meccatronica e settore Automotive

Negli ultimi anni il settore Automotive è cambiato soprattutto a causa dei continui progressi tecnologici. Tant’è vero per lavorare in determinate aree oggi è fondamentale avere una formazione meccatronica: un mix di tecniche che include meccanica, elettronica, informatica e automazione.

Questo significa che gli operatori per rimanere al passo devono acquisire competenze specifiche e saper usare sistemi elettronici, effettuare diagnosi computerizzate e risolvere problemi in maniera sempre più rapida.

Nuove figure specializzate

Con la meccatronica cambiano ed evolvono anche le figure coinvolte. Per esempio avrà sempre più centralità chi si occupa di riparare i veicoli dotati di software e computer di bordo sempre più complessi; allo stesso tempo i professionisti che dovranno riconoscere e gestire gli interventi da svolgere per riparare un’auto.

Saper risolvere i problemi

Dove interviene precisamente un esperto in meccatronica? Sulle anomalie del software della centralina e del computer di bordo, sui regolatori di fresatura del sistema di iniezione, sull’ABS, sulle sospensioni attive, sul cruise control, sui sensori, sul sistema di climatizzazione.

Ciò che completa il profilo, però, è la capacità di problem solving. Saper interpretare i dati è fondamentale per intervenire tempestivamente e migliorare i processi di manutenzione, così come conoscere le logiche della trasformazione digitale e avere contezza di diverse discipline è di vitale importanza per garantire un lavoro professionale.