Meccatronica: sfide, obiettivi e applicazioni nell’Industria 4.0

Tra i nuovi approcci in campo industriale quello della meccatronica è sicuramente il più avvincente. Si tratta di un’applicazione di tipo teorico-produttiva che accoglie al suo interno diverse figure, come il tecnico informatico, chi si occupa di automazione e chi della parte elettronica.

In sostanza, la meccatronica ha l’obiettivo di creare sistemi automatici di controllo che operino in ambienti sempre più integrati (cyber-fisici), in tanti settori: dal manifatturiero a quello automobilistico.

Raggiungere un alto grado di automatizzazione

All’interno della fabbrica intelligente l’obiettivo è ottimizzare qualsiasi processo e migliorare il rapporto uomo-macchina. Con la meccatronica è possibile raggiungere un alto grado di automatizzazione, riducendo (di molto) i rischi e rendendo la produzione più efficiente.

Il tecnico meccatronico acquisisce, dunque, competenze di meccanica, elettronica e automazione: una figura impiegabile in diverse aree, quasi polivalente, che ha abilità di assemblaggio, collaudo, ma anche di progettazione e manutenzione.

Dove trova applicazione la meccatronica

L’applicazione di questa disciplina trova riscontro nella creazione di sensori intelligenti, nella progettazione di computer di bordo o di sistemi come l’ABS (nell’automotive); così nel campo dell’ingegneria robotica, per quanto riguarda software di automazione, e persino nell’industria aerospaziale.

E il futuro della meccatronica? Le competenze richieste saranno ancora più specialistiche e si dovrà fare i conti con Intelligenza Artificiale e Cloud.