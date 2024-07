Gli ambiti applicativi della meccatronica

La meccatronica è un ambito che coinvolge più materie e discipline, dall’ingegneria meccanica all’informatica, dall’elettronica alla progettazione di sistemi di automazione. Ma quali sono i settori in cui si applica?

La sua evoluzione nel tempo ha fatto sì che la meccatronica avesse un ruolo fondamentale nello sviluppo di automobili, macchine complesse, dispositivi utilizzati in campo medico.

Meccatronica e automazione

È noto il suo utilizzo nel settore dell’automazione, tra Robotica – centrale ormai nelle catene di montaggio – e sistemi di controllo, atti al monitoraggio dei processi industriali. In un campo come questo la meccatronica è utile per migliorare le performance e, di conseguenza, i tempi della produzione.

Allo stesso tempo il suo raggio d’azione comprende la raccolta di dati in real time, essenziali per il controllo dei sistemi e l’eventuale manutenzione e la riduzione di sprechi ed errori.

Manutenzione predittiva e miglioramento dei processi

Un altro campo di applicazione della meccatronica è la manutenzione predittiva, cioè una serie di processi che portano alla previsione di guasti e malfunzionamenti relativi alle macchine.

La manutenzione predittiva è un altro asset strategico dell’industria moderna, fondamentale per garantire una gestione ottimale di impianti e processi, offrendo al contempo grossi vantaggi anche agli utenti finali.

Il ruolo fondamentale nell’Automotive

Il settore in cui maggiormente viene impiegata la meccatronica è l’Automotive. Pensiamo soltanto al sistema a iniezione elettronica, così come l’ABS (il sistema di controllo elettronico della frenata), o il controllo dinamico del veicolo(VDC).