Le nuove professioni legate all’Industria 4.0

Macchine sempre più performanti, robot di ultima generazione, Intelligenza Artificiale, stampa 3D, Internet of Things… il mondo dell’industria evolve alla velocità della luce e, di conseguenza, cambiano le professioni e il modo di lavorare.

I lavoratori devono aggiornarsi continuamente

D’altra parte, le nuove tecnologie accelerano il processo che porta alla creazione di nuovi business e per le aziende è un’occasione per ‘lanciarsi’ in nuovi mercati. Alle persone è invece richiesto un aggiornamento continuo e costante, poiché nuove sono le richieste di competenze.

Le macchine svolgono e svolgeranno sempre più lavori che una volta erano manuali e ripetitivi, mentre i lavoratori dovranno saperle controllare, programmare e aggiustare. In questo re-skilling generale sono diverse le nuove professioni, tra cui specialisti in cybersecurity, robotics, automazione, realtà virtuale e aumentata, gestione digitale delle costruzioni e tante altre ancora.

Alle skill tecniche si affiancano quelle umane

Per lavorare all’interno della cosiddetta Industra 4.0 servono skill specifiche legate alle nuove tecnologie e ad ambienti dove macchine ed esseri umani sono sempre più interconnessi e operano ambienti collaborativi.

Alle competenze tecniche, però, saranno sempre da abbinare capacità e qualità personali, vale a dire capacità di risolvere i problemi, un elevato spirito critico, una buona predisposizione al cambiamento e saper gestire situazioni di stress.