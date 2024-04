Il trend dello smart manufacturing

Entro il 2028 il mercato del cosiddetto “Smart Manufacturing” varrà più di 200 miliardi di dollari. Questo significa che il modello dell’Industria 4.0 rivoluzionerà senza sosta tempi, modi e risultati della produzione verso una trasformazione completa della fabbrica per come siamo abituati a conoscerla.

Il vero obiettivo è riuscire a gestire in maniera intelligente la produzione, le persone e i processi, creare l’ambiente favorevole in cui tecnologie, macchine e lavoratori possano operare in maniera allineata e, evidentemente, più efficiente, abbassando i costi e aumentando l’ottimizzazione.

Quali sono le caratteristiche di una fabbrica intelligente?

Innanzitutto, al centro non c’è più il prodotto ma l’utente e i suoi reali bisogni. Per questo si parla anche di ‘servitization’, un modello di business che ha come obiettivo quello della massima soddisfazione del cliente.

Ecco che per ottenere risultati in quest’ottica è necessario, se non obbligatorio, sfruttare al massimo i dati a disposizione, adottare modelli predittivi e approfittare delle opportunità offerte da Intelligenza Artificiale e Machine Learning, robotica avanzata e Supply Chain evolute e collaborative.

Verso ambienti più resilienti e intelligenti

La fabbrica del futuro, per essere competitiva, dovrà adeguarsi alla trasformazione digitale già in atto. Ma a cambiare dovrà essere, in generale, la mentalità: adottare un approccio agile per migliorare i processi sarà doveroso, così come promuovere la flessibilità e la collaborazione tra persone e tecnologie in moda da creare sistemi di produzione integrati.

Lo Smart Manufacturing, dunque, è un trend che sembra inarrestabile. Un approccio che non riguarda solo la tecnologia, ma che ha l’obiettivo di creare ambienti più resilienti e intelligenti per ridefinire il concetto di fabbrica e produzione.