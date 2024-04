Un futuro nella tecnologia? Con la formazione degli ITS Academy è possibile

La tecnologia permea le nostre vite. In tutti i settori c’è una vera e propria corsa all’innovazione, tanto che negli ultimi dieci anni – in un mondo sempre più globalizzato – i cambiamenti sono stati senza precedenti, anche per la rapidità con la quale si sono succeduti.

Intelligenza Artificiale, Realtà Aumentata e Virtuale, automazione e trasformazione digitale (solo per citarne alcuni) stanno mutando le aziende e il mercato. E i lavoratori devono adattarsi, perché le competenze richieste sono sempre più specifiche e sottili.

Il ruolo degli ITS Academy per formare figure specializzate

Secondo un’indagine Excelsior Unioncamere (2022) c’è una diffusa difficoltà a reperire figure formate e con il giusto mix di capacità richieste ed entro il 2050 più della metà dei lavoratori dovrà colmare il gap per non rischiare il posto. Per questo la formazione riveste un ruolo fondamentale.

Proprio con questo scopo opera da ben 14 anni l’ITS Academy A. Cuccovillo, Istituto Tecnologico Superiore che eroga Alta Formazione Post Diploma, rispondendo direttamente a quelli che sono i bisogni e le richieste di competenze tecniche e tecnologiche delle imprese.

Tra i primi ITS a essere istituti in Italia, l’ITS Academy A. Cuccovillo opera nei settori delle nuove tecnologie per il made in Italy – in particolare nella meccanica, meccatronica e nel sistema casa – e sostiene attivamente i nuovi paradigmi di Industria 4.0 con una formazione che spazia tra le nuove e più importanti tecnologie abilitanti.

A rendere ancora più viva questa nuova idea di formazione è il rapporto tra l’ITS e le aziende partner, le quali attingono ai data base dei Super Tecnici che conseguono la specializzazione, e collaborano alla vita dell’istituto fornendo, in primis, docenti qualificati e accogliento gli studenti in tirocinio e nei propri organici. I dati sono eloquenti: il 92% delle persone entro 12 mesi dal diploma trova un lavoro attinente alla propria specializzazione.

Lezioni aperte agli aspiranti studenti

Sabato 13 aprile e sabato 4 maggio l’ITS Academy A. Cuccovillo apre le porte agli aspiranti studenti per un ciclo di lezioni aperte: un’occasione importante per chi sogna un futuro professionale nella tecnologia, con l’opportunità di partecipare attivamente a laboratori tematici.

Le lezioni sono aperte a tutti i diplomati e diplomandi che vogliono conoscere da vicino i percorsi di studio offerti dall’ITS Academy A. Cuccovillo e misurarsi fin da subito con l’idea di carriera più vicina ai propri interessi. I corsi sono gratuiti in quanto finanziati con Fondi europei ed approvati da Regione Puglia e Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Durante gli incontri saranno presenti anche le aziende partner, i docenti e i tutor dell’Academy: ci si può iscrivere online compilando il form a questo link.

Ulteriori informazioni sono reperibili su itsmeccatroincapuglia.it.