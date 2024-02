Che cosa fa il cybersercurity specialist

La cybersecurity è oggi strategica. Proprio per questo i professionisti del settore devono stare al passo con le evoluzioni tecnologiche al fine di individuare le minacce e prevenirle.

Tra le varie figure che operano nella sicurezza informatica quello del cybersecurity specialist è un ruolo fondamentale perché lavora proprio per scovare l’origine dell’attacco e per mettervi riparo, coordinando altre figure.

Una regia contro gli attacchi informatici

Il cybersecurity specialist è un esperto informatico il cui compito è quello di fornire software e supporto all’azienda contro gli attacchi cyber, in modo da salvaguardare i dati da intromissioni esterne.

Tra le sue responsabilità, in primis, vi è quella di comprendere gli asset da monitorare, organizzare test mirati per mettere alla prova le tecniche di difesa, installare, configurare e aggiornare i sistemi di sicurezza.

Buone prospettive economiche

Una figura come il cybersecurity specialist può lavorare in qualsiasi azienda, privata o pubblica, che abbia a cuore la propria sicurezza informatica. Un professionista sempre più richiesto dal mercato che a oggi garantisce buone, se non ottime, prospettive economiche, con stipendi che si aggirano attorno ai 40-50mila euro annui.

Lavorare nel campo della cybersecurity richiede competenze tecniche avanzate, così come una capacità di analisi oltre la media per affrontare sfide costanti. Inoltre, è importante anche saper comunicare in maniera efficace e collaborare con team che non comprendono solo specialisti.