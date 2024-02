Professioni nel settore ICT: come acquisire le competenze

L’Intelligenza Artificiale sta producendo trasformazioni impattanti in tanti settori e comparti, tanto che secondo una ricerca di McKinsey entro il 2030 il 22% delle attività in Europa sarà automatizzato. E in Italia? Studi condotti da Cisco e Salesforce rivelano che solo il 10% degli italiani ammette di possedere competenze in materia di Intelligenza Artificiale, mentre solo l’8% delle aziende si dichiara pronta al cambiamento.

Il trend sembra dunque inarrestabile. Per questo sarà fondamentare fornire supporto ai lavoratori per adattarsi alle nuove richieste e crescere, così come offrire ai più giovani percorsi che sappiano indirizzarli verso le mansioni più richieste dalle aziende.

Formazione e contatto immediato con le aziende

Ecco che, per acquisire nuove competenze, serve anche una nuova idea di formazione. Proprio come quella proposta dall’ITS Academy Apulia Digital Maker, fondazione che offre corsi professionalizzanti post diploma, gratuiti e a ciclo breve, finalizzati alla specializzazione di tecnici impiegabili nel settore ICT – Information and Communications Technology.

Finanziati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, grazie a fondi comunitari, i corsi mirano a creare figure in diversi ambiti: developer, game developer, web developer, cybersecurity expert, 3d artist, digital media specialist, digital video designer.

I corsi dell’ITS Academy Apulia Digital Maker si basano su un modello ben preciso, quello del learning by doing, il quale punta a far sì che le competenze acquisite vengano subito messe in pratica in un’esperienza on the job.

1800 ore di formazione, tra aule/laboratori e stage (anche all’estero), con l’obiettivo di mettere gli studenti immediatamente in contatto con le aziende che ricercano figure specializzate in diversi ambiti: sviluppo software e App, Big Data, Cyber Security, Intelligenza Artificiale, 3D Design, Game Development, Realtà Aumentata e Virtuale, Metaverso, Comunicazione digitale, Multimedia production, Digital Video Design, VFX, Virtual Set, IoT, Machine Learning.

L’87% dei diplomati ITS trova subito lavoro

Sulle reali opportunità occupazionali parlano i numeri: oltre l’87% dei diplomati trova un impiego entro un anno dal titolo e per chi frequenta percorsi in Developer il dato supera il 95%.

Alla fine del percorso, dopo l’esame conclusivo di tipo teorico-pratico, gli studenti conseguono il Diploma di specializzazione per le tecnologie applicate di V livello EQF, rilasciato dal Ministero dell’Istruzione e riconosciuto come titolo valido per la partecipazione ai concorsi pubblici. Il diploma ITS dà, inoltre, il riconoscimento fino a 120 crediti formativi universitari.

L’ITS Academy Apulia Digital Maker è in diverse città pugliesi – Bari, Foggia, Lecce, Taranto, Brindisi, Andria, Molfetta (Ba), Cagnano Varano (Fg) e Altamura (Ba) – e per iscriversi ai corsi è necessario accedere al portale www.apuliadigital.it.