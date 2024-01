Le tecnologie ICT per la produttività in azienda

L’acronimo ICT sta per Information and Communication Technology, cioè la tecnologia dell’informazione della comunicazione, il cui sviluppo ha portato enormi vantaggi all’interno delle aziende.

Pensiamo, per esempio, all’automazione dei processi aziendali, che ha portato a ridurre i tempi e a diminuire i costi, migliorando le operazioni grazie a software collaudati. Un altro miglioramento riguarda la comunicazione tra clienti e fornitori, così come gli e-commerce nel tempo stanno sostituendo i tradizionali rapporti commerciali e la gestione degli ordini.

Ancora, la gestione più oculata dei dati aziendali – visto la crescente quantità di informazioni – e la loro protezione: i servizi ICT consentono agli utenti di accedere alle attività da qualsiasi luogo, facilitando ulteriormente il lavoro.

Le chiavi sono: investimenti, formazione e competenze

Tuttavia bisogna essere preparati. L’implementazione di soluzioni ICT richiede investimenti ingenti, richiede formazione, richiede competenze specifiche e risorse che non tutte le imprese possono permettersi.

In altri casi, invece, alcune imprese dovranno vincere la resistenza al cambiamento da parte dei propri dipendenti, in modo da garantire una transizione efficace verso le nuove tecnologie.

Superare lo skill gap

Per un’innovazione davvero strategica bisogna utilizzare gli strumenti in maniera intelligente e muoversi secondo obiettivi precisi. Ma soprattutto superare lo skill gap, cioè la carenza di competenze in grado di fronteggiare la complessità della sfida.

Non va dimenticato che l’Italia è un Paese composto per lo più da piccole aziende, limitate dimensionalmente, in cui spesso sono i proprietari a occuparsi di tutte le incombenze.