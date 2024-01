La realtà aumentata come opportunità per i visitatori di un museo

La Realtà Aumentata può offrire ai visitatori di un museo una nuova esperienza. In che modo? Ampliando le conoscenze, fornendo informazioni di supporto, garantendo un approccio più contemporaneo all’arte e alla storia.

Migliorare l’esperienza degli utenti in un museo significa consentire visite virtuali, per esempio attraverso l’uso degli smart glasses, coinvolgere in maniera più ampia il pubblico.

I vantaggi dell’AR nei musei

Tra i vantaggi diretti, l’AR permette alle persone di interagire direttamente con le opere d’arte o gli elementi esposti, promuovendo un approccio immersivo, interessante anche in termini di apprendimento.

Sottotitoli, guide virtuali e altre funzionalità di questo tipo consentono anche a chi è fisicamente distante di visitare un museo, includendo una buona fetta di pubblico che normalmente sarebbe esclusa.

Le stesse scuole possono approfittare dell’AR, dando agli studenti la possibilità di partecipare a visite virtuali, così come di ottenere più facilmente informazioni sull’artista o sull’opera d’arte che stanno ammirando.

Alcuni casi di successo

La National Gallery di Londra nel 2021 ha portato alcune sue collezioni per le strade della città proprio grazie alla Realtà Aumentata. I passanti scansionando i QR Code posizionati in alcuni punti potevano immergersi totalmente nell’esposizione grazie al solo smartphone.

Il Museo Nazionale di Storia Naturale di Parigi, invece, sfruttando Microsoft’s Hololens (un computer che consente di interagire con ologrammi e contenuti digitali), ha permesso ai visitatori di ‘incontrare’ animali del passato, oggi estinti, offrendo un’esperienza davvero unica.

Più coinvolgimento con la gamification

Un altro esempio di utilizzo di AR all’interno di un museo è la gamification, forma di interazione che rende il visitatore un protagonista. Tra giochi e sfide l’utente diventa attivo e questo influisce innegabilmente sul suo processo d’apprendimento, avvicinando anche i più giovani a opere solitamente meno accessibili.