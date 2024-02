La formazione degli ITS per le competenze del futuro

Intelligenza Artificiale, Cloud, analisi dei dati e cybersecurity sono i campi in cui nel prossimo futuro aumenteranno i posti di lavoro. Sono i settori in cui c’è già una grande richiesta e bisogno di competenze. La tecnologia, d’altronde, con la rivoluzione dell’AI sta cambiando il mondo del lavoro e le aziende corrono ai ripari.

Trovare lavoro con gli ITS

Una risposta alle nuove richieste può arrivare dagli ITS, cioè dagli Istituti Tecnici Superiori, i quali offrono un’alta formazione tecnica e professionale post diploma, garantendo nella quasi totalità dei casi accesso immediato al mondo del lavoro.

Da un monitoraggio di Indire (Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca Educativa) del 2023, relativo a 315 percorsi ITS conclusi nel 2021, è emerso che l’86,5% dei diplomati ha trovato lavoro a un anno dal diploma (il dato dei non occupati è comunque la metà rispetto all’anno precedente): numeri davvero impressionanti, specialmente in relazione alla difficoltà che hanno molti giovani laureati nel trovare occupazione nel proprio ambito di studio.

Nel Lazio, a Roma nel quartiere Pigneto, a promuovere percorsi che formano i professionisti che il mercato dell’innovazione richiede è la Fondazione ITS Academy Lazio Digital. Quattro i corsi attualmente disponibili, della durata di 15 mesi (di cui 11 di didattica laboratoriale in aula e 4 di stage presso aziende partner): CyberSecurity Expert, Game Developer, Developer 4.0 e Cloud Developer.

Entrare subito in contatto col mondo del lavoro

In una sede innovativa, dotata di strumentazioni tecnologiche d’avanguardia e spazi polifunzionali, gli studenti entreranno subito in contatto con le aziende che potrebbero assumerli.

Sono infatti proprio le aziende partner a fornire il 70% delle docenze, garantendo un immediato approccio pratico che potà essere sperimentato nei quattro mesi di stage .

Si tratta di realtà che ricoprono un ruolo di primo piano nel settore IT, come Leonardo Spa, DGS, Exprivia, Laser Romae, Links Management and Technology, Rainbow Academy, Vigamus Academy, One o One Games, Orienta, InnovUp, Aubay, Alten e Soft Strategy, Red Hog.

Come iscriversi all’ITS Academy Lazio Digital

Chiunque abbia un diploma d’istruzione superiore e voglia acquisire competenze nei settori IT e ICT potrà presto pre-iscriversi sul sito di ITS Academy Lazio Digital e sarà chiamato a sostenere un test a risposta multipla e un colloquio motivazionale.

Al termine del percorso scelto, gli studenti otterranno il Diploma di Tecnico Superiore di V livello EQF, spendibile in tutta Europa.