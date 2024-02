L’arte ai tempi della realtà virtuale

La Realtà Virtuale (VR) sta cambiando il modo in cui si crea e si fruisce l’arte. Gli artisti hanno ora a disposizione un nuovo strumento per inventare nuovi mondi.

Questa tecnologia sta rivoluzionando non solo l’arte figurativa, ma anche la danza, la musica e il teatro, consentendo performance che mescolano il reale con il virtuale in modi mai pensati prima.

La VR avvicina ancora di più le persone all’opera e all’artista tramite gallerie virtuali e musei online, superando le barriere fisiche. Inoltre, le conseguenze sono ben visibili anche nella vendita delle opere: pensiamo soltanto ai non-fungible token (NFT), beni digitali basati sulla Blockchain, e a tutte le nuove opportunità per gli artisti.

Nuovi target e fruizione dell’arte più completa

E i musei come si comportano di fronte a questa innovazione? La Realtà Virtuale aggiunge informazioni e spiegazioni, fornisce un’ulteriore narrazione. Anzi, talvolta offre un’esperienza nuova.

Oggi questa tecnologia dà l’opportunità per attrarre un pubblico maggiore e raggiungere target finora esclusi. Se le persone possono accedere più facilmente all’arte e in maniera più completa e coinvolgente questo è un passo avanti anche per la creazione di nuovi orizzonti e mondi prima impensabili.