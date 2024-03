Che cos’è l’AI generativa e perché può migliorare le performance aziendali

In un mercato sempre più competitivo in un cui le imprese devono far fronte e in maniera rapida a numerose sfide, l’Intelligenza Artificiale generativa sta rivoluzionando i processi: una tecnologia che si propone di rendere prodotti e servizi ancora più personalizzabili, anticipando i bisogni degli utenti finali.

Predire modelli reali e complessi

L’AI generativa, quindi, rappresenta una grande opportunità, non solo perché consente alle imprese di essere più resilienti e adattabili alle trasformazioni, ma anche di ‘creare’ in maniera rapida nuovi prodotti. Parliamo di una tecnologia che si basa su Machine Learning e Deep Learning, cioè su capacità di addestramento di modelli per la creazione automatica di contenuti.

L’AI generativa supererà le ‘barriere’ delle attuali forme di AI, allargando il proprio campo d’azione e arrivando a competere con la creatività umana. Inoltre, la possibilità di predire modelli reali e complessi diventerà una caratteristica determinante.

Con l’AI generativa cresce la produttività

Una ricerca di McKinsey (società internazionale di consulenza) del 2023 ha stimato che questa tecnologia consentirà gradualmente una crescita della produttività del lavoro annua tra lo 0,1 e lo 0,6% fino al 2040.

A calare sarà anche il costo del lavoro, visto che l’automazione andrà a coprire una serie di compiti e mansioni pari al 25%: questo significa più risorse da investire in tecnologia e un tempo maggiore per i lavoratori da dedicare ad altro.