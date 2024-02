I settori destinati a crescere grazie all’AI

Che impatto sta avendo l’Intelligenza Artificiale sul mondo del lavoro? E quali sono i settori più coinvolti? Sono queste le domande che molti si fanno, consci del fatto che i cambiamenti sono all’ordine del giorno e si teme che le nuove tecnologie sostituiscano l’uomo nelle attività quotidiane.

I settori più impattati dall’AI

L’adozione di piattaforme e strumenti di AI potrà svolgere – e lo sta già facendo – una funziona importante nel semplificare i compiti ‘meno creativi’, supportando i lavoratori nei loro compiti. Per esempio, nella Medicina, nella Finanza, così come in altri campi, gli operatori possono analizzare la grande mole di dati con l’ausilio dell’AI per avere diagnosi più accurate ed elaborare algoritmi più performanti.

Tra i settori che già oggi stanno subendo una rivoluzione rientra, per esempio, quello Manifatturiero: automazione e uso di robotica avanzata permettono, e permetteranno ancor più in futuro, di velocizzare i tempi e ridurre al minimo gli errori nella catena di approvvigionamento.

Un altro campo è senz’altro quello dell’analisi dei dati, il vero petrolio del presente e del futuro. Riuscire ad analizzare un gran numero di informazioni contemporaneamente e creare modelli predittivi più accurati consente e consentirà a chi opera nel marketing di creare offerte sempre più personalizzate.

Allo stesso modo il customer care, centrale ormai nell’economia mondiale, fa uso di chatbot e assistenti virtuali che possono assistere i clienti in qualsiasi momento.

La sfida si gioca sulle competenze

L’AI non sta soltanto cambiando la faccia di molti settori, ma crea continuamente nuove professioni. Pensiamo a chi si occupa di Machine Learning, e quindi ingegneri e analisti che dovranno sviluppare algoritmi sofisticati e che avranno un ruolo chiave nelle aziende di domani.

Questa rivoluzione coinvolge chiunque, tanto i professionisti che hanno a che fare col lato tecnico della macchina quanto quelli che ne sfrutteranno i servizi per altri scopi. La sfida, in ogni caso, si gioca sulle competenze necessarie per adattarsi al nuovo mondo.