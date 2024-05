Innovazione e tradizione nel cuore del Centro Commerciale Campania: il nuovo store con prezzi bassi tutto l’anno

Il Centro Commerciale Campania ha accolto con entusiasmo l’apertura di nuovo supermercato, un punto vendita che promette di rivoluzionare l’esperienza di shopping grazie a un format innovativo e all’area ristoro Civà365.

Con una superficie di 2.500 MQ e un assortimento di oltre 15.000 referenze, tra cui 2.000 prodotti a marchio Selex, si impegna a offrire un equilibrio perfetto tra risparmio e qualità, sostenuto dalla filosofia EDLP (Every Day Low Price).

Gianluca Casciello, responsabile marketing di Sole365, ha espresso che l’apertura rappresenta un momento significativo per il brand, che si affaccia in una location di prestigio con un concept completamente rinnovato che spazia dal design alla comunicazione, fino all’esposizione dei prodotti.



L’impegno di Sole365 verso l’economia locale è evidente con l’assunzione di oltre 200 lavoratori, riflettendo la volontà del brand di contribuire al progresso e al benessere della comunità. Il design contemporaneo e accattivante del punto vendita guida i clienti attraverso un percorso di acquisto intuitivo e piacevole, mentre l’area ristoro Civà365 offre un’oasi culinaria che accoglie i clienti dalla colazione alla cena, con la possibilità di godersi un pasto caldo o una pausa caffè in un ambiente accogliente.

L’innovazione digitale non manca, con il servizio di spesa online Così Comodo, che permette ai clienti di scegliere tra la consegna a domicilio o il ritiro in negozio, integrando l’esperienza digitale con quella fisica. I reparti di Sole365, dalla Pescheria alla Pasticceria, dall’Enoteca alla Macelleria, fino al premiato reparto di Frutta e Verdura, sono sempre freschi e di qualità, con prezzi vantaggiosi ogni giorno dell’anno.

Per celebrare l’apertura, Sole365 ha organizzato una giornata speciale con degustazioni gratuite, buoni sconto e omaggi per tutti i visitatori, dimostrando il suo spirito innovativo e il suo impegno nel contribuire alla vitalità economica della comunità. Il nuovo punto vendita è aperto tutti i giorni dalle 8.30 alle 24.00, offrendo un’esperienza di shopping senza pari, dove tradizione e innovazione si incontrano per soddisfare le esigenze di ogni cliente.

L’area ristoro e l’orario prolungato fino alle 24.00 rispondono alle esigenze di una clientela variegata, permettendo così ad ogni cliente di fare acquisti e gustare un pasto anche dopo la chiusura del centro commerciale, o di approfittare del comodo servizio takeaway.

Casciello ha concluso con entusiasmo: “Con questa apertura, Sole365 non solo presenta un nuovo modo di fare shopping, ma si impegna attivamente nel contribuire alla vitalità economica della nostra comunità.”

