La magia del riciclo fa un regalo alla natura

Le feste sono alle porte e fervono i preparativi per il giorno più amato dell’anno.

Le strade di paesi e città, si sono vestite di luci, rallegrando chiunque abbia la fortuna di goderne. E’ iniziata la corsa agli acquisti perché anche quest’anno non manchino i regali sotto l’albero, anche ricorrendo all’ e-commerce, che durante questa pandemia ha subito un forte incremento e potrebbe ora venire in aiuto di chi desidera assicurare che i doni raggiungano i destinatari per tempo. Non mancheranno pranzi e cene preparati con cura, con i dolci delle feste ad allietare le tavole degli italiani.

Imballaggi in plastica, preziosi alleati nei giorni di Festa

Nei giorni di festa anche gli imballaggi in plastica sono protagonisti delle nostre giornate: utili alleati che consentono di mantenere l’integrità dei prodotti, sempre più leggeri, resistenti e performanti, gli imballaggi meritano una seconda vita anche quando hanno finito di assolvere il loro compito. Per farlo basta un piccolo gesto quotidiano: la raccolta differenziata! Facendola, tuteli l'ambiente e aiuti Corepla a dare una seconda vita agli imballaggi in plastica per trasformarli in tanti nuovi oggetti, come il tuo albero di Natale e le sue decorazioni.

Sono tanti gli imballaggi che puoi incontrare in questo periodo: pluriball, chips in polistirolo e pellicole per proteggere i tuoi regali, ma anche plastica per conservare gli alimenti, nonché per confezionare diversi tipi di prodotti, garantendone igiene, sicurezza, economicità e praticità. Buste del panettone, sacchetti per la frutta secca, confezioni in plastica per dolci, vassoi di polistirolo per i datteri, se opportunamente raccolti e riciclati, conservano il loro valore anche dopo le Feste.

Le nostre buone abitudini quotidiane saranno il regalo di Natale più gradito dall’ambiente.

Differenziare la plastica, un regalo per l’ambiente

A tal proposito, COREPLA (Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica) ha deciso di dare il suo contributo.

COREPLA è un consorzio privato senza scopo di lucro, che si occupa di supportare i Comuni nell’attivare e sviluppare adeguati sistemi di raccolta differenziata, garantendo il raggiungimento degli obiettivi di recupero del materiale proveniente da tale raccolta.



Per questo, ha pensato di offrire 7 consigli natalizi per riciclare al meglio i propri rifiuti di plastica.

I suggerimenti sono un piccolo promemoria e aiutano a ricordare come comportarsi.



Parola d’ordine: riciclare. Tutti gli imballaggi in plastica che hanno contenuto, protetto o trasportato i regali di Natale (ad esempio pluriball, chips in polistirolo, pellicole) vanno inseriti nel relativo contenitore per la raccolta differenziata. Se sono presenti altri materiali, occorre separarli.

Il riciclo passa, anche, dal riutilizzo. Di tutte le confezioni di regali e imballaggi di plastica, sicuramente ne rimarranno alcune in perfette condizioni. Vale la pena conservarle e riutilizzarle, magari per impacchettare altri doni. La fantasia premia.

Differenziare correttamente. Riferendosi alla raccolta differenziata della plastica, si indicano solo gli imballaggi, quali bottiglie, vaschette, flaconi, piatti, bicchieri e simili. I i giocattoli, gli utensili da cucina, le posate, gli ombrelli e le scarpe, vanno, invece, conferiti nell’indifferenziato.In alternativa, si possono portare nel centro di raccolta comunale, in caso disponga della raccolta di “altre plastiche”. Grazie alla raccolta differenziata, verranno trasformati in nuova materia prima o in energia e calore.

Ridurre l’ingombro. È buona norma svuotare gli imballaggi di plastica e, quando possibile, schiacciarli, così da ridurne il volume.

Differenziare umido e plastica. Le buste della spesa e le stoviglie monouso, quando sono biodegradabili e compostabili, vanno conferite nella raccolta dell’umido, non nella plastica.

Ogni rifiuto ha il suo posto. Anche se può sembrare banale, i rifiuti non vanno abbandonati dove capita, ma riposti negli appositi contenitori. Anche se non ne trovi uno vicino a te, fai un piccolo sforzo: portali con te e conferiscili correttamente.

Molte vite per un solo materiale. Effettuare, correttamente, la raccolta differenziata, facilita il riciclo della plastica, che ha, così, nuova vita. Può, infatti, essere trasformata in filati, tessuti tecnici, moquette, coperte e felpe in pile, imbottiture, tegole, pavimenti, grondaie. Aiutaci a trasformare il tuo rifiuto in una risorsa.



Ogni piccolo gesto, quindi, è importante e vale tanto. Per saperne di più riguardo al riciclo (e non solo), è possibile visitare il sito di COREPLA.