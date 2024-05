La nuova casa: nessun limite tra spazi interni ed esterni

Il confine tra spazi interni ed esterni domestici si sta facendo sempre più labile. Nelle ultime tendenze dell'abitare contemporaneo, stiamo assistendo ad una progressiva dissoluzione dei confini tradizionali tra gli ambienti interni della casa e le aree esterne.

Ciò che un tempo era considerato come un semplice giardino o terrazza oggi si trasforma in una vera e propria estensione fluida e integrata del living, uno spazio multifunzionale in cui svolgere una molteplicità di attività e vivere momenti di convivialità. Questo cambiamento di prospettiva riflette una nuova filosofia dell'abitare, sempre più orientata a creare un'armonica continuità tra gli ambienti e a sfruttare al massimo tutti gli spazi a disposizione, interni ed esterni.

Aree esterne come parte integrante dell'abitazione

Le zone outdoor non sono più viste come semplici aggiunte o accessori, ma diventano parte integrante dell'abitazione, da vivere con la stessa naturalezza e comodità degli ambienti interni. Si è iniziato quindi a sfruttare terrazze, giardini e cortili come vere e proprie estensioni dell'abitato, organizzando pranzi e cene all'aperto, lavorando da remoto o semplicemente godendosi il piacere di trascorrere del tempo immersi nella natura.

L'importanza dell’abbattere le barriere architettoniche

La casa contemporanea si apre così all'esterno, accogliendo la luce e il paesaggio circostante. Le grandi vetrate, le pareti scorrevoli e i sistemi di aperture flessibili permettono di vivere gli ambienti esterni come fossero un prolungamento naturale di quelli interni in cui lavorare, rilassarsi, socializzare e giocare. Questo abbattimento delle barriere architettoniche tradizionali favorisce un'integrazione senza soluzione di continuità tra spazi interni ed esterni.

I professionisti dell'esterno

La vera sfida è capire quindi come realizzare un’area che rispecchi le proprie necessità e gusti. Esiste una realtà italiana che conosce ogni aspetto di questo trend in continua evoluzione. Si tratta di BT Group, azienda leader nel settore dell'outdoor di design che da anni offre prodotti innovativi, combinando maestria artigianale e innovazione.

All’ultimo Salone del Mobile di Milano ha infatti presentato la sua ultima novità: Pergonext, una pergola bioclimatica retraibile e orientabile a doppio movimento. Questo innovativo prodotto rappresenta l'apice dell'ingegno e della ricerca dell'azienda, combinando estetica, funzionalità e sostenibilità in un'unica soluzione.

Un sistema rivoluzionario per le aree fuori le mura domestiche

Realizzata in alluminio, Pergonext vanta un design ricercato. Spicca la gronda perimetrale da 20x21,5 cm con raccolta acqua integrata nei montanti. La copertura è in lamelle d’alluminio 22,8x5,2 cm, regolabili 0°-70°, con guarnizioni e gronde laterali per scaricare l'acqua.

Grazie alla regolazione delle lamelle, offre protezione totale/parziale dal sole, perfetta climatizzazione e riparo dalla pioggia, rendendo vivibile l'esterno. Questo sistema innovativo è disponibile in tre varianti: R680 gronda addossata e lamelle perpendicolari, R681 gronda addossata e lamelle parallele, R683 senza piantane.

Pergonext vanta la possibilità di offrire soluzioni outdoor-indoor personalizzate anche grazie a dotazioni opzionali come l’illuminazione LED.

Non solo pergole, ma tante altre soluzioni

I visitatori del Salone del Mobile hanno potuto ammirare da vicino non solo Pergonext, ma anche le altre novità dell'azienda, come Pergofree e Pergoexe, tutte soluzioni che abbracciano appieno le nuove tendenze di vita open air, dove il benessere è la parola d'ordine.

D’altronde in tutti i prodotti di BT Group, dalle eleganti pergole bioclimatiche alle moderne pensiline, dall’affascinante vela alle sofisticate vetrate, si evidenzia un'impeccabile attenzione ai dettagli e l'impiego di materiali eco-sostenibili. Questo non solo garantisce una qualità superiore, ma conferisce loro anche uno status distintivo come prodotti "100% Made in Italy".

La filosofia aziendale si fonda sull'eccellenza del design, sull'utilizzo responsabile delle risorse e sull'impegno sociale, sottolineando l'approccio di BT Group verso la sostenibilità ambientale e il sostegno a iniziative etiche e sociali.

Per chiunque fosse interessato a Pergonext e agli altri prodotti BT Group, basta visitare il sito aziendale.